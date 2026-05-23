Η Euroleague είχε κάνει ανάρτηση με τον τελικό του 2023 τον οποίο και σύγκρινε με τον φετινό, την οποία και «κατέβασε» ύστερα από μια ώρα.

Η διοργανώτρια αρχή είχε κάνει ανάρτηση στα social media από τον τελικό του Κάουνας το 2023, όταν και η Ρεάλ Μαδρίτης είχε νικήσει τον Ολυμπιακό χάρη στο καλάθι του Σέρχιο Γιουλ.

Μια ανάρτηση στην οποία έβαζε στην εξίσωση και τον αυριανό (24/5, 21:00) τελικό του «Telekom Center Athens» όπου οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν και πάλι τα ξίφη τους.

Τι έγραψε χαρακτηριστικά; «21.05.2023. Η ιστορία γράφτηκε. Αύριο η ιστορία αλλάζει». Λίγο αργότερα κατέβηκε η εν λόγω ανάρτηση από τα social media της Euroleague.

Η αρχική ανάρτηση της Euroleague στα επίσημα Social Media

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

