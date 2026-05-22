Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ στον τελικό της EuroLeague, με τους Ερυθρόλευκους να ετοιμάζονται για τον πέμπτο τελικό κόντρα στη Βασίλισσα.

Η Ρεάλ είναι από τους μεγάλους πονοκεφάλους του Ολυμπιακού, με την ομάδα του Πειραιά να έχει κοντραριστεί σε αρκετούς τελικούς με την Βασίλισσα, η οποία έχει αποδειχθεί ο κακός της δαίμονας.

Στους 4 τελικούς, η Ρεάλ έχει 3 νίκες και μια ήττα, αυτή του 2013, με τον αλησμόνητο τελικό του Λονδίνου να είναι το πρώτο ματς που ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει.

Πλέον, ο Ολυμπιακός καλείται να επαναλάβει ό,τι είχε πετύχει το 2013, όταν και επικράτησε, κατακτώντας το τρόπαιο, στην μοναδική φορά που μπόρεσε να

1995 – Σαραγόσα

Ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά στο Final Four, βρήκε ξανά τον Παναθηναϊκό απέναντί του στους ημιτελικούς και πέρασε ξανά στον τελικό μετά το 58-52 απέναντι στους Πράσινους. Στον τελικό όμως, η Ρεάλ δεν του άφησε περιθώρια και πήρε τη νίκη με άνεση (73-61).

2013 – Λονδίνο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με 69-52 και έφτασε στον μεγάλο τελικό, όπου τον περίμενε η Ρεάλ. Η Βασίλισσα στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, όμως οι 22 πόντοι του Βασίλη Σπανούλη στο δεύτερο μισό έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Ερυθρολεύκων, που με το τελικό 100-88 πήραν το τρίτο τους τρόπαιο.

2015 – Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με ανατροπή στο φινάλε και μεν 70-68 προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί όμως τα τρίποντα της Ρεάλ τον πλήγωσαν, με τους Ερυθρόλευκους να χάνουν με 78-59 και να βλέπουν τη Βασίλισσα να το σηκώνει.

2023 – Κάουνας

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Μονακό στον ημιτελικό, χάρη στο ιστορικό 27-2 στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν μία ανάσα από το τρόπαιο. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, ήταν εκείνη που κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη, χάρη στο σουτ του Σέρχι Γιουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

2026 – Αθήνα

Η Φενέρ δεν αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον ΟΛυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 79-61 και έφτασε στον τελικό. Εκεί έφτασε και η Ρεάλ, μετά την άνετη επικράτησή της κόντρα στη Βαλένθια. Η απάντηση για τον νικητή, έρχεται το βράδυ της Κυριακής...

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».