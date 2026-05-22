Πότε είναι ο τελικός Ολυμπιακός-Ρεάλ: Ημερομηνία και ώρα του τζάμπολ

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ θα αναμετρηθούν το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο Telekom Center Athens διεκδικώντας το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη» τους στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν (79-61) της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Ρεάλ υπέταξε (105-90) τη Βαλένθια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Final Four της EuroLeague

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

Βαλένθια – Ρεάλ 90-105

Τελικός (24/5)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (21:00).

