Ο Κίναν Έβανς μίλησε στο Gazzetta και στο Gazz Floor by Novibet, στένοντας το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Κίναν Έβανς βρέθηκε στο πλευρό των συμπαικτών του, με τον μεγάλο άτυχο του φετινού Ολυμπιακού να βλέπει από κοντά τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ και να χειροκροτά τους συμπαίκτες του.

Το Gazzetta και το Gazz Floor by Novibet πέτυχε τον Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και πρόλαβε να του αποσπάσει μερικές κουβέντες.

«Ω, φίλε, είναι απίστευτο», είπε αρχικά ο Κίναν Έβανς και συνέχισε λέγονας ότι «το να μη μπορώ να παίξω είναι άτυχo, αλλά αυτή η ατμόσφαιρα, αυτοί οι φίλαθλοι… Το καταλαβαίνεις. Όταν ετοιμαζόμασταν να βγούμε και οι παίκτες έτρεχαν προς το παρκέ, ανατρίχιαζα, γιατί σκεφτόμουν πως αυτό είναι καταπληκτικό.

Αυτό είναι που ονειρεύεσαι. Και είναι τόσο υπέροχο που επιστρέφουν ξανά στον τελικό και που εγώ μπορώ να είμαι εδώ για να τους στηρίξω».

Όσον αφορά τον εαυτό του, ο Κίναν Έβανς τόνισε ότι «Είμαι καλά, φίλε. Απλώς περνάω τη διαδικασία της αποθεραπείας. Αυτή τη φορά δεν θα έλεγα πως είναι πιο εύκολο, αλλά είναι πιο ομαλό, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω με έναν τραυματισμό στον αχίλλειο και τι να περιμένω.

Οπότε όλα κυλούν αρκετά ομαλά. Προφανώς δεν μπορείς να βιαστείς σε τίποτα, αλλά το πάω μέρα με τη μέρα και μέχρι στιγμής αισθάνομαι αρκετά καλά».

Τέλος, δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμά του για τον κόσμο του Ολυμπιακού.

«Όπως έχω πει και πριν, αγαπώ τους φιλάθλους. Τα μηνύματα που λαμβάνω και η αγάπη που παίρνω είναι απίστευτα. Είναι πραγματικά τρελό να δέχομαι τόση αγάπη, ενώ ουσιαστικά δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα γι’ αυτούς.

Αλλά πραγματικά θέλω να κάνω κάτι για αυτούς. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι για εσάς παιδιά. Και ελπίζω να συμβεί αυτό», δήλώσε αρχικά, ενώ για τον μεγάλο τελικό είπε πως «Θα είναι ένας σπουδαίος τελικός. Ανυπομονώ. Ελάτε, γεμίστε το γήπεδο, να περάσουμε υπέροχα και να στηρίξουμε την ομάδα».