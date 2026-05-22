Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε αλαζόνες, μετά την Κυριακή θα εκτιμήσουμε την προσπάθειά μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε χαμηλούς τόνους αναφορικά με τον τελικό της EuroLeague (24/5, 21:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέφυγε τα... μεγάλα λόγια μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον κόσμο μας γι’ αυτή την εμφάνιση. Ήταν το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν σημαντικό να παίξουμε μαζί, ως ομάδα. Το κάναμε από την αρχή, παίξαμε σκληρή άμυνα και στο τέλος ήμασταν συμπαγείς για 40 λεπτά αμυντικά.

Όταν ελέγξαμε τα συναισθήματά μας, γιατί στο πρώτο μέρος το παρακάναμε, γυρίσαμε την μπάλα και βρήκαμε ευκαιρίες για ανοιχτά σουτ. Είτε με τρίποντα, είτε με προσπάθειες κάτω από το καλάθι. Τίποτα περισσότερο. Ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής.

Νομίζω ότι κάθε ομάδα χτίζει αυτοπεποίθηση στο πώς παίζει, στη διάρκεια της σεζόν. Όταν ένας παίκτης στηρίζεται στον διπλανό του και όταν έχεις τόσο καλές προπονήσεις για 15-20 ημέρες, όταν βλέπεις πόσο συγκεντρωμένοι είναι όλοι για να παίξουν τον ρόλο τους, όταν όλοι έχουν ποιότητα και εσύ έχεις 15 παίκτες στο ρόστερ, το ερώτημα είναι η χημεία. Όμως όλοι βάζουν το “εγώ” κάτω από την ομάδα κι αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς.

Ο Γουόκαπ έβαλε τον ρυθμό, τον είδες να θυσιάζεται σε κάθε φάση για να σταματήσει τον αντίπαλό του. Κάναμε υπερβολές στην επίθεση, στο πρώτο μέρος, στην άμυνα με αλλαγές της Φενέρμπαχτσε. Είχαμε προετοιμαστεί για συγκεκριμένα πράγματα και δεν τα κάναμε.

Όταν μια ομάδα μειώνει στους εννέα, το πώς θα ξεκινήσεις το τρίτο δεκάλεπτο είναι σημαντικό. Ξαναπήγαμε κοντά στους 20 άμεσα, την όποια πίεση μπορούσαμε να έχουμε, την διώξαμε από το μυαλό μας. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε 2-3 φορές να επανέλθει στο παιχνίδι, με τον Χόρτον-Τάκερ και με τον Μπιμπέροβιτς, με τον Μπάλντουιν, αλλά νομίζω ότι γενικά πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες σε ένα ματς για να το κερδίσεις. Πρέπει να είσαι συμπαγής, να έχεις το μυαλό στο κεφάλι και όχι την μύτη ψηλά.

Το πιο μπάσκετ που με ικανοποιεί περισσότερο, είναι το μπάσκετ που κερδίζει. Κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό.

Δεν μου αρέσει και δεν χρησιμοποιώ μεγάλες κουβέντες. Είναι νωρίς για να πω αν αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού. Πρέπει να εκτιμήσουμε την φετινή μας προσπάθεια, μετά από τον αγώνα της Κυριακής. Δεν είμαστε αλαζόνες. Είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, για τώρα.

Ξέρετε τον Φουρνιέ, είναι ένας τύπος που παίζει πάντα με την καρδιά του, σε όλες του τις ομάδες. Και πρέπει να αποδεχθούμε τη σχέση που έχει με τον κόσμο, με την ομάδα, κάποιες φορές παίρνει τρελές αποφάσεις, αλλά αυτός είναι, είναι ηγέτης, είναι συναισθηματικός.

Συνήθως έχω άσχημες εμπειρίες εδώ, σε αυτό το γήπεδο, με τις αντιδράσεις του κόσμου. Απόψε ήταν διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε, ο κόσμος μας, μας έσπρωξε στην νίκη. Είμαι τόσο χαρούμενος. Ακούστε, όταν έχεις την ευθύνη, δεν έχεις χρόνο για να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που γίνονται στο παρκέ. Μετά από το ματς της Κυριακής, θα μπορώ να πω περισσότερα».

