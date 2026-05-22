Πίτερς: «Ήμασταν αποτελεσματικοί»

Ο Άλεκ Πίτερς δεν έχασε σουτ και έβαλε την «σφραγίδα» του στην επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε (79-61) τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και πλέον απομένει άλλη μια «μάχη» το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) απέναντι σε Ρεάλ ή Βαλένθια, για να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο Άλεκ Πίτερς έκανε την τέλεια εμφάνιση, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους και χωρίς να χάσει σουτ (4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), πήρε 2 ριμπάουντ και έδωσε 1 ασίστ σε 18:13 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

«Αυτές είναι πραγματικά ξεχωριστές στιγμές. Ξεκινήσαμε το ματς όπως θέλαμε ακριβώς, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Ήμασταν αποτελεσματικοί. Όποιος είναι πιο αποτελεσματικός, κερδίζει» δήλωσε ο Άλεκ Πίτερς στο flash interview.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν μια μάχη, μας έβαλαν προβλήματα, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Όμως, ήμασταν από πάνω. Πρέπει να ηρεμήσουμε ενόψει Κυριακής, να κοιμηθούμε καλά, να ξεκουραστούμε».

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».