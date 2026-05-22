Μπάσκετ χέβι μέταλ και η ταυτότητα στα δόντια

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αναλύει τον ημιτελικό και εξηγεί ότι ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε τη Φενέρ με μπάσκετ ...Φενέρ.

Αυτό που συνέβη στον απογευματινό ημιτελικό του αίφνης κατακόκκινου ΟΑΚΑ, αγγίζει τα όρια του εξωφρενικού. Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Φενέρ παίζοντας μπάσκετ Φενέρ και πέφτοντας σε όλες τις παγίδες που, υποτίθεται ότι, όφειλε να αποφύγει. Δεν μπόρεσε ούτε να τρέξει ούτε να ταΐσει τον Μιλουτίνοφ ούτε να απελευθερώσει τον Βεζένκοφ ούτε να αποφύγει το βρωμόξυλο ούτε να ξορκίσει τη μάχη χαρακωμάτων!

Όταν η διαφορά έφτασε τους 17 πόντους, στα μέσα της β’ περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ σχεδόν στο μηδέν, τον δείκτη των ασίστ κολλημένο στο 5. Το έμπειρο μάτι ανησυχούσε. Η ευστοχία του Πίτερς εξωράισε την επιθετική δυστοκία και Ολυμπιακός χωρίς καλή κυκλοφορία της μπάλας δεν νοείται.

Στο παρκέ, παιζόταν το μπάσκετ όχι του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Άλλο αν ο Ολυμπιακός μπόρεσε να αλλάξει δέρμα και να απαντήσει με μούσκουλα στα μούσκουλα των Τούρκων.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με +9 και ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε στα αποδυτήρια για να ανακαλύψει τον μισοχάμενο του εαυτό. Όταν επέστρεψε, κρατούσε πια την ταυτοτητα στα δόντια. Τη δική του ταυτότητα, όχι των άλλων. Τι ομάδα!

Ο Σάσα Βεζένκοφ ευστόχησε στο σουτ που έψαχνε εκβιαστικά για να ξορκίσει τη μετριότητα του περυσινού ημιτελικού με τη Μονακό (όπου ειχε 7 πόντους και 0/6 τρ.), ο Μιλουτίνοφ υποδέχθηκε ασίστ και κάρφωσε για τους πρώτους πόντους του, ο Βεζένκοφ υποδέχθηκε ασίστ και σκόραρε σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό, ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε το κατιτίς του με χέρι αλφάδι, το κοντέρ έγραψε άλλο ένα σερί 11-0, πανομοιότυπο σχεδόν με το 12-0 του πρώτου δεκαλέπτου, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 20 πόντους.

Αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δοκίμασε τρίποντο στον αιφνιδιασμό πάνω στον ενθουσιασμό του και η έμπειρη Φενέρ μυρίστηκε αίμα. Ο Σάρας έριξε στο παρκέ τον Ντε Κολό και το νοικοκυριό που έφερε μαζί του ο Γάλλους έφερε σερί 0-10 μετά το 44-24. Ήταν πια η ώρα του MVP, ο οποίος βάλθηκε να κινείται στις σκιές της αντίπαλης άμυνας, έτρεξε και στο ανοιχτό γήπεδο, κράτησε το οχυρό ώσπου να εμφανιστεί και ο Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ πέτυχε 14 από τους 23 πόνους του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο.

Παρ’ όλο που κατέβαλε φιλότιμη προσπάθεεια για να επιστρέψει από το βάθος του πηγαδιού και έφτασε στο 56-49, η Φενέρ χρειαζόταν τρία τέρμινα για να ισορροπήσει τη ζυγαριά, στον ρυθμό που παιζόταν το ματς και με την εξέδρα να χορεύει. Δύο απανωτά καλάθια του Άλεκ Πίτερς στο 61-52 και δύο γκολ-φάουλ του Γουόρντ αμέσως μετά ήταν αρκετά για να κλειδώσουν τον ημιτελικό στο αρχείο. Αυτοί ήταν οι δύο «troopers» του Ολυμπιακού, για να μπούμε και σε ρυθμούς Σιδηράς Παρθένου.

Η κουτουράδα του Ντόρσεϊ στο 44-24 ήταν τελικά η μοναδική στιγμή όπου ο Ολυμπιακός (ή ένας μέλος του) έχασε το μυαλό του απόψε. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τον ημιτελικό χωρίς Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, αφού ο Πίτερς, ο Γουόρντ και ο Φουρνιέ ξεφορτώθηκαν τη Φενέρ δίχως ιδιαίτερη δυσκολία.

Ο Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε και τους 12 παικτες του στο πρώτο κιόλας ημίχρονο και στη συνέχεια άφησε στην άκρη όσους περίσσευαν. Καθόλου δεν βλάπτει η οικονομία δυνάμεων, ιδίως αν το τελευταίο εμπόδιο πριν την αίθουσα του θρόνου λέγεται Βαλένθια. Η «Σταχτοπούτα» της φετινής διοργάνωσης δεν έχει το μέταλλο και την πείρα της Φενέρ, καίει όμως κηροζίνη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σφράγισε το εισιτήριο για τον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του, όχι τόσο «his way», αυτό θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι μεθαύριο, όσο με μπάσκετ χέβι μέταλ, αυτό που -επαναλαμβάνω- αρέσει περισσότερο στον Σάρας. Το 79-61 είναι περισσότερο σκορ Φενέρ, αλλά το τελικό +18 είναι σκορ Ολυμπιακού. Παρεμπιπτόντως, το αντίστοιχο ματς της κανονικής περιόδου στο ΣΕΦ τελείωσε με 104-87.

Εν τέλει, ο ημιτελικός κρίθηκε όχι στα τέλη, αλλά στην αρχή, εκεί όπου διαμορφώνονται οι ισορροπίες και μοιράζονται οι ρόλοι και τα κοστούμια. Ο ξεκίνημα του Ολυμπιακού θύμισε στους Τούρκους τον αντίστοιχου εφιάλτη του εναρκτήριου πενταλέπτου στον ημιτελικό του 2024 στο Βερολίνο.

Ο προπέρσινος Παναθηναϊκός χρειάστηκε 4:10 για να φτάσει στο 12-0, ο σημερινός Ολυμπιακός 6:42. Και για να μη του πει κανείς από Βόσπορο μεριά ότι το έπραξε τυχαία, το ξανάκανε αμέσως μετά την ανάπαυλα, με σερί 11-0 αυτή τη φορά, για να κοπεί το βηχαλάκι των Τούρκων.

Πλέον, είχαν πέσει στην κόκκινη τσόχα τα βαριά χαρτιά. Οι Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ πέτυχαν μαζί μόνο 3 πόντους με 1/9 σουτ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά …29 από τους 46 του Ολυμπιακού στο δεύτερο ήμισυ. Στην άλλη άκρη του γηπέδου, η άμυνα στα όρια του φάουλ ήταν προφανής επιλογή, ένεκα και της ατμόσφαιρας. Σε αυόν τον ημιτελικό που είχε αύρα τελικού, η Φενέρ έφαγε τόσο ξύλο, ώστε ξέχασε το όνομά της και νόμιζε ότι τη λένε ακόμα Ούλκερ.

