Ολυμπιακός: Βάλε μέσα τον... Ντουράντ

Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στη γαλάζια ακτή με σαγιονάρες, γυαλιά ηλίου, βατραχοπέδιλα και ...σκούπες.

Το πρώτο ζευγάρι του φάιναλ-φορ αναδείχθηκε προτού ακόμη φτάσουμε στο ημίχρονο του δεύτερου προημιτελικού: ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια μοιραζοντας κυάλια στους ταλαίπωρους γαλαζοαίματους της Μονακό, η Φενέρ εξολόθρευσε με συνοπτικές διαδικασίες τη χλιαρή Ζάλγκιρις και η πρωταθλήτρια του 2025 έδωσε ραντεβού με τον απογοητευμένο μνηστήρα τεσσάρων φάιναλ-φορ επί ελληνικού αυτή τη φορά εδάφους, σε τρεις εβδομάδες από σήμερα.

Υπερβάλλω; Βιάζομαι να ξεγράψω ομάδες που ασφαλώς θα παρουσιαστούν πιο δυνατές στην έδρα τους; Βγάζω συμπεράσματα σαν πρωτόπειρος που …δεν είμαι; Μπορεί.

Ειδικά ο Ολυμπιακός, όμως, δίνει την εντύπωση ότι θα περάσει τη Μονακό σαν οδοστρωτήρας, αφού, πέρα από την προφανή ανωτερότητα που τον ανέβασε στην πρώτη και καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου, έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που δεν έχει καν καύσιμα για να εφαρμόσει στην πράξη το γνώριμο -και βασανιστικό για τον Ολυμπιακό- παιχνίδι του.

Η Μονακό μπορεί να ήταν μία από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης μέχρι το τέλος του 2025, αλλά έκτοτε βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και μάλλον θα πρέπει να αισθάνεται τυχερή που πρόφτασε το τρένο των πλέι-οφ. Ο Ολυμπιακός, πάλι, θα ταξιδέψει για την Κυανή Ακτή με γυαλιά ηλίου, σαγιονάρες, βατραχοπέδιλα και σκούπες.

Ο,τιδήποτε λιγότερο από ένα ξερό 3-0 θα θεωρηθεί άσκοπη ταλαιπωρία, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για εμάς τους ουδέτερους που το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης θα πρέπει να καλύψουμε και το ΑΕΚ-Μάλαγα! Αρκετά δεν αλληθωρίσαμε αυτό το τριήμερο;

Η Μονακό βέβαια θα εμφανιστεί την Τρίτη συγκριτικά ξεκούραστη και με την υπερηφάνεια της πληγωμένη, αλλά μπορεί να μην έχει τον τραυματία Τάις. Αφήστε που ίσως κινδυνεύσει με τιμωρία ο Μάικ Τζέιμς για την αλα-Ντόντσιτς χειρονομία προς τους διαιτητές…

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε για ένα δεκάλεπτο, μόνο και μόνο ερωτεύτηκε για λίγο το είδωλό του, καταπώς συνηθίζει όποτε παραδίδει επιθετικό σεμινάριο. Πού ξανακούστηκε να επιχειρεί ο Νιλικίνα τρίποντο στον αιφνιδιασμό; Η άμυνα ξεχάστηκε για ένα διάστημα, αλλά η εφεδρική πεντάδα κατέφτασε για να προσθέσει τον απαραίτητο ιδρώτα στην εξίσωση, με αρκετή γιρλάντα βέβαια, αφού ο ενορχηστρωτής Φουρνιέ είναι μάλλον καλλιτέχνης παρά εργάτης.

Ο πολύπειρος Γάλλος βρήκε τον ρυθμό που έψαχνε, η εργατική Πρωτομαγιά εορτάστηκε δεόντως από Χολ, ΜακΚίσικ και σία και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος με ένα σερί που έκανε τη Μονακό να αναφωνήσει «τετέλεσται». Ο Τζέιμς παραιτήθηκε όταν η διαφορά ήταν ήδη στους 26 πόντους, οπότε η έξοδός του δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογία.

Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί η βοήθεια του Φαλ, χωρίς να χρειαστεί ο Μόρις, με τον Ντόρσεϊ να πατάει διστακτικά λόγω διαστρέμματος και να μενει χαμηλά, και με τον Γουόρντ παροπλισμένο προληπτικά.

Ο Γιάνναρος και ο Νόλε πήγαν στο ΣΕΦ αψηφώντας το επικό μποτιλιάρισμα ελπίζοντας να δουν ντέρμπι σαν εκείνα που παρακολούθησε ο Ντουράντ προ τετραετίας, αλλά ήδη από το ημίχρονο αναζητούσαν οθόνες που να μεταδίδουν Βαλένθια-Παναθηναϊκός. Το ίδιο κάναμε και όλοι εμείς άλλωστε,με λοξά βλέμματα προς Φάληρο μεριά μόνο και μόνο για να ξορκίζουμε πιθανό απρόοπτο.

Κοπιάστε τώρα στη μεγάλη παρέα του Gazz Floor, όπου η ανάλυση έχει ξεκινήσει από νωρίς και θα συνεχιστεί μέχρι αργά, χώρια οι υπερπαραγωγές που ετοιμάζουμε για τον καυτό μήνα που ακολουθεί. Το λινκ της αποψινής εκπομπής είναι αυτό εδώ, ενώ αύριο θα επιστρέψουμε στις επάλξεις, εμείς οι γέροντες, με ολόφρεσκα Old School προγνωστικά εν όψει της εβδομάδας της κρίσης. Μη ξεχαστείτε, γιατί θα πάρουμε απουσίες.