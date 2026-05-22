Παίκτης «κλειδί» στην επίθεση του Ολυμπιακού ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να κυριαρχήσουν στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με «όπλο» του τη... σκυλίσια άμυνα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε κι ενώ υπήρχαν διαστήματα που η επιθετική του λειτουργία μπορεί να κολλούσε, υπήρχε ένας άνθρωπος που ήξερε να εμφανίζεται ως παράγοντας «Χ» και δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου του πρώτου ημιτελικού του Final Four της ΕuroLeague ανάμεσα στην καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης και στην καλύτερη άμυνα. Ο Πίτερς ήταν εκείνος που προσέφερε πολλά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τα δύο εύστοχα σουτ στο ξεκίνημά του διαμορφώνοντας και το διψήφιο προβάδισμα των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ο «Κάπτεν Αμερίκα» του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που ευστόχησε σε τρίποντο απαντώντας σε εκείνο του Μπιμπέροβιτς όταν προσπάθησε να δώσει ρυθμό στη Φενέρ. Ο απολογισμός του σε αυτό το πρώτο μέρος ήταν 9 πόντοι με 3/3 σουτ, ενώ οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν δίστασαν να τον αποθεώσουν φωνάζοντας ρυθμικά το ονόμα του.

