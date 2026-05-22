Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα courts seats του Telekom Center Athens για να στηρίξει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας τη μαζική στήριξη των οπαδών του στον ημιτελικό με τη Φενέρ (22/5, 18:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ περίπου 14.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» βρίσκονται στις εξέδρες του Telekom Center Athens.

Στα courts seats της έδρας του Final Four βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λάνθιμος. Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης δίνει συχνά το παρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τους αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Το είχε κάνει και σε παλαιότερο αγώνα με τη Μονακό, έχοντας στο πλευρό του την Έμα Στόουν. Το απόγευμα της Παρασκευής (22/5), ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στο T-Center για τον σπουδαίο ημιτελικό απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».