O Τούρκος ΝΒΑer Αλπερέν Σενγκούν βρίσκεται στα court seats του Telekom Center Athens και θα παρακολουθήσει το Final Four ως προσκεκλημένος της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας τη μαζική στήριξη των οπαδών του στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ περισσότεροι από 9.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» αναμένονται στις εξέδρες του Telekom Center Athens.

Στο γήπεδο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Τούρκος σέντερ των Χιούστον Ρόκετς ως προσκεκλημένος της EuroLeague.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».