Πολλά τα προβλήματα της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του μεγάλου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00).

Γλυκόπικρη ήταν η «γεύση» που άφησε στη Ρεάλ Μαδρίτης η πρόκριση στον μεγάλο τελικό της φετινής Euroleague, εκεί όπου (την) περίμενε ο Ολυμπιακός.

Ουσιαστικά οι Μαδριλένοι έμειναν χωρίς... κανένα πεντάρι καθώς είδαν και τον Ουσμάν Γκαρούμπα να αποχωρεί υποβασταζόμενος με τραυματισμό στο πόδι.

Ενόψει του μεγάλου τελικού, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει...μπόλικους «πονοκεφάλους» καθώς έχει... ξεμείνει από front line. Αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι έχει συμβεί με τον Νιγηριανοισπανό σέντερ, η κατάστασή του δεν άφηνε πολλά περιθώρια ελπίδας για συμμετοχή στο παιχνίδι.

Με δεδομένες και τις απουσίες των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, οι Μαδριλένοι θα παίξουν χωρίς «καθαρό» πεντάρι και θα πρέπει να βρουν λύσεις και προσαρμογές εκ των έσω. Μπορεί να αποκτήθηκε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ωστόσο ο Τούρκος σέντερ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague, παρά μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Πρόβλημα προέκυψε και με τον Αντρέ Φελίζ αλλά η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Κάπως έτσι ο τεχνικός της Ρεάλ μπορεί να υπολογίζει σίγουρα στους Καμπάτσο, Μαλεντόν, Γιουλ, Λάιλς, Αμπάλδε, Πρόσιντα, Χεζόνια, Αλμάνσα, Ντεκ και Οκέκε.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».