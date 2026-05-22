Τα λάβαρα των ιστορικών προέδρων του Παναθηναϊκού, Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, έχουν παραμείνει στην οροφή του Τ-Center παρά τη διεξαγωγή του Final Four.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επίσημη έναρξη του Final Four της EuroLeague που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, Telekom Center Athens, το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Όπως είναι λογικό για τις ανάγκες τις διοργάνωσης, όλο το γήπεδο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με τα logo του Final Four 2026, ενώ παράλληλα είχαν κατέβει τα λάβαρα με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.

Ωστόσο, σαν ένδειξη σεβασμού, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση διατήρησε στη θέση τους τα λάβαρα που απεικονίζουν τους ιστορικούς προέδρους της «πράσινης» ΚΑΕ, Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

