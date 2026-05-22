Η κατάκτηση του τίτλου από την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο έστειλε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού.

Με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει ακόμη ένα μεγάλο ματς, η Κλαμπ Μπριζ εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή στο Βέλγιο και μαζί ένα εισιτήριο για τη league phase του Champions League. Παράλληλα, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του θεσμού, εκεί όπου ενδέχεται να συναντήσει τον Ολυμπιακό.

Οι Βέλγοι θα είναι δεδομένα στους ανίσχυρους, έτσι οι Πειραιώτες θα είναι σίγουρα στους ισχυρούς, είτε γλιτώσουν γύρο, είτε όχι. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι πιθανοί αντίπαλοι του ελληνικού συλλόγου στον 2ο προκριματικό γύρο είναι οι Στουρμ Γκρατς, Χαρτς και ο δεύτερος της πολωνικής Ekstraklasa, ενώ στον 3ο, η Ουνιόν, η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέγκεν και ο νικητής του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μάθει την Κυριακή (24/5) σε ποιον προκριματικό γύρο θα συμμετάσχει, περιμένοντας να βγει τέταρτη η Άστον Βίλα στην Premier League.