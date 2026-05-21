Ο Χρήστος Τζόλης και οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς όταν συνειδητοποίησαν ότι πήραν το πρωτάθλημα.

Μπορεί η Κλαμπ Μπριζ να μην κατάφερε να πάρει το διπλό ενάντια στη Μαλίν, εντούτοις από τη στιγμή που η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ δεν κατάφερε να νικήσει στη Γάνδη, η παρέα του Χρήστου Τζόλη εξασφάλισε όπως και να 'χε τον τίτλο του πρωταθλητή. Μάλιστα, με το δικό τους ματς να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και οι συμπαίκτες του μαζεύτηκαν προκειμένου να μάθουν μέσω κινητού τηλεφώνου τι γίνεται στην άλλη αναμέτρηση. Αναμενόμενα, όταν αυτή ολοκληρώθηκε, ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς και έφυγαν... τροχάδην για να πάνε στους οπαδούς τους!