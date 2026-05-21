Κλαμπ Μπριζ: Η στιγμή που οι παίκτες συνειδητοποιούν ότι πήραν πρωτάθλημα

Κλαμπ Μπριζ: Η στιγμή που οι παίκτες συνειδητοποιούν ότι πήραν πρωτάθλημα

Γιάννης Πολιάς
Κλαμπ Μπριζ: Η στιγμή που οι παίκτες συνειδητοποιούν ότι πήραν πρωτάθλημα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Χρήστος Τζόλης και οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς όταν συνειδητοποίησαν ότι πήραν το πρωτάθλημα.

Μπορεί η Κλαμπ Μπριζ να μην κατάφερε να πάρει το διπλό ενάντια στη Μαλίν, εντούτοις από τη στιγμή που η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ δεν κατάφερε να νικήσει στη Γάνδη, η παρέα του Χρήστου Τζόλη εξασφάλισε όπως και να 'χε τον τίτλο του πρωταθλητή. Μάλιστα, με το δικό τους ματς να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και οι συμπαίκτες του μαζεύτηκαν προκειμένου να μάθουν μέσω κινητού τηλεφώνου τι γίνεται στην άλλη αναμέτρηση. Αναμενόμενα, όταν αυτή ολοκληρώθηκε, ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς και έφυγαν... τροχάδην για να πάνε στους οπαδούς τους!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα