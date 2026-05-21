Χαρδαλιάς: «Θα διεξαχθεί ένα πολύ όμορφο event»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, παραβρέθηκε στο gala της Euroleague και μίλησε για τη διεξαγωγή του Final Four στο Telekom Center Athens.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους ημιτελικούς του Final Four της Euroleague ξεκίνησε και την Πέμπτη (21/5) πραγματοποιήθηκε το VIP gala της διοργάνωσης, όπου παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της διοργάνωσης, καθώς και πρόσωπα του μπάσκετ και της πολιτικής ζωής της χώρας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην λαμπρή εκδήλωση, πολλών αστέρων του μπάσκετ και όχι μόνο μίλησε για τη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα.

«Μία όμορφη μέρα για το μπάσκετ. Νομίζω πως υποδεχόμαστε τους officials των ομάδων και της Ευρωλίγκας. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα ακόμα μεγάλο event. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει μέσα από την στρατηγική μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον αθλητισμό ως ένα πολύ σημαντικό κύτταρο της εξωστρέφειάς μας. Εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις χρειαζόμαστε και πολύ σημαντικές υποδομές και για αυτό ξέρετε ότι δουλεύουμε νυχθημερόν για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες μέρες για την Αθήνα μας, για την Αττική μας και είμαστε σίγουροι πως θα διεξαχθεί ένα πάρα πολύ όμορφο event» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Για το αν το φετινό Final Four θα είναι το πιο σημαντικό: «Όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα και όχι στις προθέσεις. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συζητάμε, να ευχόμαστε να αναλύουμε. Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα».

Για το αν η διοργάνωση είναι μία βάση για τα νέα παιδία να έρθουν πιο κοντά στο άθλημα: «Το άθλημα για να μπορέσει να προχωρήσει θέλει τρεις πυλώνες. Θέλεις επιτυχίες σωματειακές, θέλει επιτυχίες εθνικές, θέλει μεγάλα events και το κυριότερο θέλει δουλεία στις γειτονιές, θέλει ανάπτυξη. Άρα εμείς είμαστε εδώ για να φανούμε χρήσιμοι, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο που είναι ο μισός πληθυσμός και να μπορέσουμε όλοι μαζί, μαζί με τους ανθρώπους του αθλητισμού, μαζί με τους ανθρώπους του μπάσκετ, μαζί με την ομοσπονδία να μπορέσουμε να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα».

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».