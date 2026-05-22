Ο χαφ της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, ενενσωματώθηκε στην αποστολή του Μεξικού και έπιασε δουλειά ενόψει Μουντιάλ.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Όρμπελιν Πινέδα μπαίνει σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο διεθνής χαφ ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μεξικού και ξεκίνησε προπονήσει ενόψει του Μουντιάλ που συνδιοργανώνει η χώρα του με τις ΗΠΑ.

Πριν την έναρξη της διοργάνωσης η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε έχει προγραμματίσει τρία φιλικά κόντρα σε Γκάνα (23/5), Αυστραλία (30/5) και Σερβία (4/6). Μπορεί ο Πινέδα να προέρχεται από γεμάτη σεζόν, όμως δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από το πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας.

Ο 30χρονος μεσός ήταν αναντικατάστατος στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς στην πορεία του Δικέφαλου μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του Conference League, καθώς συνολικά μέτρησε 50 εμφανίσεις, με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Το Μεξικό είναι επικεφαλής του πρώτου Ομίλου του Μουντιάλ 2026 και θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Τσεχία.