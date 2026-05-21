Ντε Κολό στο Gazz Floor by Novibet: «Το trash talk είναι το... στιλ του Φουρνιέ, τρέφω μεγάλο σεβασμό σε αυτόν»

Δείτε όσα δήλωσε ο Νάντο Ντε Κολό στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet αναφορικά με το last dance του στο φετινό Final Four.

Όλα είναι έτοιμα για τη «μάχη» του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα με τον πρώτο χρονικά ημιτελικό (22/05, 18:00) να βρίσκει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με τη Φενέρμπαχτσε στο T-Center Athens.

Όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα έχουν πέσει σε αυτή την... καυτή αναμέτρηση και στους πολλούς πρωταγωνιστές της. Ένας από αυτούς είναι φυσικά, ο Νάντο Ντε Κολό που ετοιμάζεται για το φινάλε της καριέρας του και μίλησε στο Gazz Floor powered by Novibet για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Αναλυτικά

Για τις σκέψεις του γύρω από το last dance του: «Πραγματικά είμαι καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, αλλά ξέρω ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οπότε προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα στο παρκέ. Να φροντίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι και ότι θα παίξουμε με τον σωστό τρόπο αύριο».