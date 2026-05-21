Ντε Κολό στο Gazz Floor by Novibet: «Το trash talk είναι το... στιλ του Φουρνιέ, τρέφω μεγάλο σεβασμό σε αυτόν»
Όλα είναι έτοιμα για τη «μάχη» του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα με τον πρώτο χρονικά ημιτελικό (22/05, 18:00) να βρίσκει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με τη Φενέρμπαχτσε στο T-Center Athens.
Όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα έχουν πέσει σε αυτή την... καυτή αναμέτρηση και στους πολλούς πρωταγωνιστές της. Ένας από αυτούς είναι φυσικά, ο Νάντο Ντε Κολό που ετοιμάζεται για το φινάλε της καριέρας του και μίλησε στο Gazz Floor powered by Novibet για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.
Αναλυτικά
Για τις σκέψεις του γύρω από το last dance του: «Πραγματικά είμαι καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, αλλά ξέρω ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οπότε προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα στο παρκέ. Να φροντίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι και ότι θα παίξουμε με τον σωστό τρόπο αύριο».
Για το αν θα ήταν το ιδανικό φινάλε στην καριέρα του: «Σίγουρα, αλλά θα ήταν το ιδανικό τέλος της εβδομάδας και για όλες τις ομάδες. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Όλοι θέλουν να τελειώσουν με τον σωστό τρόπο. Όμως, όπως είπα, το πιο σημαντικό είναι πρώτα να παίξουμε το παιχνίδι».
Για τη σχέση του με τον Φουρνιέ και αν υπάρχει μεταξύ τους... trash talk: «Δεν ξέρω… Όχι, αυτό είναι περισσότερο δικό του στιλ παρά δικό μου. Πάντως, τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Εβάν».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.