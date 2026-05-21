Πίτερς στο Gazz Floor: «Θα είναι... διαφορετικό το "κόκκινο" T-Center»
Ο Άλεκ Πίτερς ανυπομονεί για το... κόκκινο T-Center, με τους φίλους του Ολυμπιακού να ετοιμάζονται να δώσουν παλμό στο κλειστό του Αμαρουσίου στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ.
Παράλληλα ο Άλεκ Πίτερς είναι προετοιμασμένος για μεγάλη μάχη απέναντι στην τουρκική ομάδα, ενώ τόνισε παράλληλα στο Gazz Floor πως ο Ολυμπιακός και η Φενέρ έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ φέτος.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Άλεκ Πίτερς στο Gazz Floor:
«Είναι καλό που είναι στην Αθήνα. Σε 25 λεπτά ήμουν εδώ. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός της σεζόν και για αυτό αυτό παίζουμε. Φαίνεται το πόσο έτοιμοι είμαστε..
Ομάδα που πάντα μας δυσκολεύει. Έχουν εξαιρετικό προπονητή και θα είναι έτοιμοι. Νομίζω πως είμαστε οι ομάδες που έχουν παίξει το κλαλύτερο μπάσκετ φέτος.
Θα είναι λίγο διαφορετικό. Έχουμε παίξει εδώ πολλές φορές και είναι διαφορετική η κατάσταση. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που οι φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ. Θα είναι από τις λίγες φορές και αυτό συμβαίνει αυτό».
