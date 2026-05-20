Γιαννακόπουλος από ΟΑΚΑ: «Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραίοτερο Final Four στην ιστορία για να το δεις από την τηλεόραση, γ@μ$ την ώρα και τη στιγμή»
Μετράμε αντίστροφα για το Final Four της Euroleague, με τους ημιτελικούς (Ολυμπιακός-Φενέρ και Ρεάλ-Βαλένθια) να γίνονται Παρασκευή 22 Μάη (18:00 και 21:00) και τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 24 του Μάη
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center και μέσω ενός story που ανέβασε έδειξε τα συναισθήματα του για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στην γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
«Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα, να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραίοτερο Final Four στην ιστορία για να το δεις από την τηλεόραση. Γ@μ@ την ώρα και τη στιγμή», είπε ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού.
