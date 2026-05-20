Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Κώστας Παπανικολάου είναι οι μοναδικοί από το ρόστερ του Ολυμπιακού που ήταν στο Λονδίνο το 2013 και θα βρίσκονται μαζί για 6ο Final Four.

Μία σχέσης ζωής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Κώστα Παπανικολάου, με αμφότερους να συμπληρώνουν το 6ο Final Four που είναι μαζί με τον Ολυμπιακό.

Πέραν της κοινής πορείας τους στους Πειραιώτες, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» είναι ο μοναδικός παίκτης από το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν και στον θρίαμβο του Λονδίνο το 2013, όταν σήκωσε το τρίτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του κόντρα στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν μαζί Μπαρτζώκας και Παπανικολάου ήταν το 2013, ολοκληρώνοντας μια φανταστική χρονιά με την κατάκτηση της EuroLeague, ενώ το 2020 όταν ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά, ο Παπανικολάου ήταν και πάλι στον Ολυμπιακό.

Από τη σεζόν 2021-22 οι «ερυθρόλευκοι» μετράνε πέντε συνεχόμενες προκρίσεις σε Final Four και ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ομάδας, με τη συνέπειά του και την ηγετική του παρουσία στα αποδυτήρια να αποτελούν ένα πραγματικό πρότυπο αρχηγού, αυτό ακριβώς που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, πως σε κάθε ευκαιρία ο τεχνικός των Πειραιωτών, αποθεώνει τον Παπανικολάου σε κάθε του επίτευγμά του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Κώστας Παπανικολάου και Γιώργος Μπαρτζώκας ανταμώνουν ξανά σε Final Four, με απώτερο σκοπό την κατάκτηση της κούπας.

