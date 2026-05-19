Με τον CEO της Euroleague θα συναντηθούν την Πέμπτη παράγοντες του Άρη παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο.

Συνάντηση με τον CEO της Euroleague Τσους Μπουένο έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στην Αθήνα, η διοίκηση του Άρη, λίγες ημέρες πριν το Game 3 των playoffs της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ στην Sunel Arena. Παρών θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθήνα για μία μέρα, μόνο γι’ αυτήν τη συνάντηση και θα είναι μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ, Αγαπητό Διακογιάννη και τον general manager, της ομάδας Νίκο Ζήση.

Πρόκειται για μία συνάντηση γνωριμίας της νέας ιδιοκτησίας και διοίκησης με τον επικεφαλής της Euroleague, όπως τέτοιες συναντήσεις θα γίνουν και με άλλες ομάδες που ανήκουν στην οικογένεια της Euroleague.

Οι δυο πλευρές θα συζητήσουν με τον νέο «ισχυρό άνδρα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για την μελλοντική προοπτική που υπάρχει, καθώς ο πήχης για τον Άρη ανεβαίνει και εύλογα ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια ο σύλλογος να βρίσκεται στην ελίτ του μπάσκετ.

Η επένδυση που γίνεται άλλωστε στον Άρη εκεί αποσκοπεί, καθώς πρόκειται για έναν σύλλογο με ισχυρό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ διαχρονικά.

