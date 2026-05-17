ΑΕΚ - Άρης: Η μέρα και η ώρα του Game 3
Δείτε πότε είναι το Game 3 μεταξύ της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-offs της Stoiximan GBL.
Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη μεταξύ τους σειρά, για τα προημιτελικά της Stoixiamn GBL.
Πλέον οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ακόμα μία φορά στη SUNEL Arena (25/05), για την πρόκριση στα ημιτελικά του ελληνικού πρωαταθλήματος.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 25 Μαΐου με ώρα έναρξης 19:00.
ΑΕΚ - Άρης: 1-1
- Game 1: ΑΕΚ - Άρης: 87-81 (1-0)
Game 2: Άρης - ΑΕΚ: 90-81 (1-1)
- Game 3: ΑΕΚ - Άρης (25/05).
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
