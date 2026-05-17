Δείτε πότε είναι το Game 3 μεταξύ της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-offs της Stoiximan GBL.

Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη μεταξύ τους σειρά, για τα προημιτελικά της Stoixiamn GBL.

Πλέον οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ακόμα μία φορά στη SUNEL Arena (25/05), για την πρόκριση στα ημιτελικά του ελληνικού πρωαταθλήματος.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 25 Μαΐου με ώρα έναρξης 19:00.

