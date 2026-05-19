Η Βαλένθια ενημέρωσε τον κόσμο της πως εξασφάλισε παραπάνω εισιτήρια για το Final Four της Euroleague.

Η Βαλένθια ψάχνει τον πρώτο της τίτλο στη Euroleague στην Αθήνα με πρώτο εμπόδιο, εκείνο της Ρεάλ (22/5, 21:00) στον ημιτελικό. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε πως εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four. Πρόσθεσε πως μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια ανά συναλλαγή.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η Βαλένθια

Η Βαλένθια εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους περισσότερους από 600 οπαδούς που θα βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα για να υποστηρίξουν την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια ανά συναλλαγή. Αυτά θα είναι ονομαστικά και θα απαιτούν ταυτότητα για την είσοδο στο ΟΑΚΑ, και πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της ανδρικής ομάδας. Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για το πλήρες πακέτο, συμπεριλαμβανομένης μιας πτήσης τσάρτερ και ενός ξενοδοχείου, η αυξημένη κατανομή εισιτηρίων έχει ανοίξει νέα διαθεσιμότητα.

Τόσο τα μεμονωμένα εισιτήρια όσο και το πλήρες πακέτο θα είναι διαθέσιμα για αγορά από τις 5:00 μ.μ. σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων: https://www.valenciabasket.com/entradas-final-four-euroleague-atenas.

Πλήρες Πακέτο Ταξιδιού

Με αναχώρηση μεταξύ 7:00 και 8:00 π.μ. την Παρασκευή 22 Μαΐου και επιστροφή την Κυριακή μετά τον αγώνα, αυτό το ταξίδι περιλαμβάνει πτήσεις, ταξιδιωτική ασφάλιση, μεταφορές, εισιτήριο διαρκείας για τη διοργάνωση και διαμονή σε ξενοδοχείο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο: 2.150 € ανά άτομο ή σε μονόκλινο δωμάτιο: 2.550 €

Ο αγοραστής πρέπει να είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας της ανδρικής ομάδας και μπορούν να αγοραστούν έως και 2 εισιτήρια ανά συναλλαγή. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής σας: τον αριθμό ταυτότητάς σας.

Για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας, επικοινωνήστε με το [email protected].

Για ερωτήσεις σχετικά με το πλήρες πακέτο ταξιδιού, στείλτε email στο [email protected]