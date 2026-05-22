Final Four 2026: Η επιστροφή στην Αθήνα 19 χρόνια μετά και η εξέλιξη των εν Ελλάδι τουρνουά

Το Final Four επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια, επεκτείνοντας μια σχέση που κρατά τρεις και πλέον δεκαετίες. Ο Γιάννης Πάλλας παρουσιάζει την εξέλιξη των «ελληνικών» Final Four, παρέα με τη ΔΕΗ.

Μετά από 19 χρόνια περιπλάνησης σε ξένες πολιτείες, το Final Four βρίσκει και πάλι σπίτι στην Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στη σεζόν επιστρέφει στη χώρα μας και την Αθήνα έπειτα από το -μακρινό πια- 2007, στο ίδιο γήπεδο (νυν Telekom Center Athens), με διαφορετικό ελληνικό εκπρόσωπο (Ολυμπιακός) που φιλοδοξεί ωστόσο σε ίδια κατάληξη.

Η σχέση, άλλωστε, της Ελλάδας με το κορυφαίο τουρνουά κρατάει αρκετές δεκαετίες, από τα πρώτα χρόνια που υιοθέτησε το φορμάτ των 4 ομάδων.

Από το Final Four στον Πειραιά και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1993, στη Θεσσαλονίκη και το κλειστό της Πυλαίας το 2000 μέχρι την Αθήνα και τη διοργάνωση στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το 2007, η διεξαγωγή στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί με μεγάλες στιγμές, ιστορικές νίκες και ματς που θυμόμαστε ακόμα μέχρι και σήμερα.

Ο Γιάννης Πάλλας, παρέα με τη ΔΕΗ, πραγματοποιεί την αναδρομή στα Final Four της Ελλάδας, λίγο πριν το τζάμπολ του 4ου κατά σειρά τουρνουά στο Telekom Center Athens.