Χαλ και Μίντλεσμπρο κοντράρονται για την άνοδο στην Premier League και το έπαθλο των 200 εκατομμυρίων, σε ένα ντέρμπι που σκεπάζεται ολότελα από το σκάνδαλο Spygate.

Ο ρομαντισμός στην Αγγλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κουλτούρα του ποδοσφαίρου τους. Από τις παμπ και τις μπυραρίες που ανθίζουν κάθε Κυριακή με κόσμο και ποδοσφαιρικές κουβέντες, μέχρι τα γήπεδα χτισμένα δίπλα σε σπίτια να αγκαλιάζουν τις γειτονιές. Ιδίως στις χαμηλότερες κατηγορίες το ποδόσφαιρο μοιάζει οικείο, προσιτό, «ζεστό» προς το κοινό του. Υπάρχει ωστόσο μια συγκεκριμένη «πύλη», όπου το επίπεδο αλλάζει απότομα. Και τα πάντα σταδιακά μεγαλώνουν, γιγαντώνονται, αποξενώνονται.

Ο τελικός ανόδου της Championship αποτελεί ένα μεταίχμιο στα ποδοσφαιρικά στρώματα της Αγγλίας. Μια πόρτα όπου κάθε ομάδα που την περνάει, εκτοξεύεται. Πρόκειται άλλωστε για ένα ματς που ισούται με 200 εκατομμύρια λίρες, ένα ποσό ικανό να αλλάξει τα δεδομένα για κάθε κλαμπ που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Και φέτος, Χαλ και Μίντλεσμπρο ετοιμάζονται να τη διαβούν.

Οι δυο τους συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού που θα διεκδικήσει τον προβιβασμό στην Premier League στο χορτάρι του «Wembley», όμως ο δρόμος προς τον τελικό ήταν ακόμα πιο παράξενος. Βλέπετε, τα αποτελέσματα στο γήπεδο ανέδειξαν ένα διαφορετικό ζευγάρι για τον τον τελικό. Υπό διαφορετικές συνθήκες, η Χαλ θα αντιμετώπιζε τη Σαουθάμπτον για το εισιτήριο ανόδου, όμως ένα επεισόδιο... κατασκοπείας άλλαξε τον ρου της ιστορίας.

Το «Spygate» και η τιμωρία της Σαουθάμπτον

Το story έχει ως εξής. Η Σαουθάμπτον επικρατεί 2-1 επί της Μίντλεσμπρο στον ημιτελικό των play-offs και παίρνει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Όμως σύντομα ακολουθεί μια επίσημη καταγγελία εις βάρος τους που φέρνει στο φως ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στα αγγλικά γήπεδο. Η Μπόρο κατηγορεί την αντίπαλό της για κατασκοπεία και παρουσιάζει απτά στοιχεία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της EFL, όπου απεικονίζουν έναν αναλυτή της πρώτης ομάδας της Σαουθάμπτον να καταγράφει παράνομα της προπόνηση της Μίντλεσμπρο, πίσω από ένα δέντρο.

Στην καταγγελία γίνεται λόγος για συλλογή τακτικών πληροφοριών γύρω από τα σχήματα, τις στημένες φάσεις και τη διαθεσιμότητα των παικτών της Μπόρο πριν από τον μεταξύ τους αγώνα και σε χρονικό παράθυρο που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς της FA. Σε επίσημη ανακοίνωση, η EFL παραδέχθηκε πως η υπόθεση θα προχωρήσει και πως θα διεξαχθεί ακρόαση για την επίλυσή της.

Από τις έρευνες προκύπτει πως η Σαουθάμπτον είχε οργανώσει μεθοδευμένο σχέδιο κατασκοπείας εις βάρος κι άλλων ομάδων στο παρελθόν. Οι Άγιοι είχαν προβεί σε παρόμοιες ενέργειες και πριν από αγώνες απέναντι στην Ίπσουιτς και την Όξφορντ μέσα στη σεζόν, με την απόφαση της EFL να έρχεται σαν βαρύς πέλεκυς για ολόκληρο τον σύλλογο. Η Σαουθάμπτον θα τιμωρηθεί με αποβολή από τα play-offs και αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τη σεζόν 2026/2027, με τη Μίντλεσμπρο να παίρνει τη θέση της στον τελικό ανόδου απέναντι στη Χαλ.

Ο «εγκέφαλος» πίσω από την κατασκοπεία

Κατά τη δημοσίευση της έκθεσης γίνεται γνωστός ο ρόλος του προπονητή της ομάδας, Τόντα Έκερτ, ο οποίος εξελίχθηκε στον εγκέφαλο της σκευωρίας. Ο Γερμανός είχε εγκρίνει προσωπικά τις αποστολές κατασκοπείας σε προπονήσεις αντιπάλων, με το πόρισμα να κάνει λόγο για «μεθοδευμένο και αποφασισμένο σχέδιο από την κορυφή προς τα κάτω που παραβιάζει σοβαρά την ακεραιότητα της διοργάνωσης».

Η Επιτροπή κατακεραυνώνει τη Σαουθάμπτον για εργαλειοποίηση υπαλλήλων της που εξαναγκάστηκαν σε ενέργειες, οι οποίες δεν ήταν μόνο παράνομες, αλλά και ανήθικες. Οι Άγιοι προσπάθησαν να αμυνθούν με την πρόφαση πως δεν κέρδισαν τα παιχνίδια τους και δεν απέκτησαν αγωνιστικό όφελος απέναντι σε Ίπσουιτς και Όξφορντ, όμως δεν έπεισαν την επιτροπή.

Ο Έκερτ ιδιαίτερα κέντρισε το ενδιαφέρον, αφού παραδέχθηκε πως είχε βάλει στόχο την Όξφορντ για να μάθει τον σχηματισμό της μετά από αλλαγή προπονητή, ενώ ο φάκελος «Μίντλεσμπρο» είχε ως στόχο να μαθευτεί η διαθεσιμότητα ενός παίκτη. Παρά τις εφέσεις, η απόφαση ήταν τελεσίδικη. Μετά από ένα δικαστικό θρίλερ ημερών, το κουβάρι ξετυλίχθηκε πλήρως. Με τη Μίντλεσμπρο να παίρνει θέση για το έπαθλο 200 εκατομμυρίων λιρών και τη Σαουθάμπτον να γράφει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πλούσια, αλλά και παράξενα ελκυστική ιστορία της Championship...