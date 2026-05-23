Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη προέβη ο Αμπιόλα Ντάουντα, που πέρασε στο παρελθόν από πέντε ελληνικές ομάδες.

Παλιός μας γνώριμος ο Αμπιόλα Ντάουντα, που πέρασε από ΑΕΛ Novibet, Ατρόμητο, Παναιτωλικό, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό και Άρη Πετρούπολης, με τον 38χρονο πια σέντερ φορ να προβαίνει σε μία σοκαριστική αποκάλυψη για ένα περιστατικό που έγινε στη Λευκορωσία το 2013. Ο πολύπειρος επιθετικός αναφέρθηκε στα όσα έζησε όταν έφτασε κοντά στο να γίνει ποδοσφαιριστής της Ντινάμο Μινσκ, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει απειλές, εκβιασμούς και ένα συμβόλαιο σε... χαρτομάντιλο!

Αναλυτικά:

Αυτή είναι η χειρότερη εμπειρία που έχω ζήσει στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Έφυγα από την Kάλμαρ όταν έληξε το συμβόλαιό μου τον Δεκέμβριο του 2012. Γύρω στον Ιανουάριο του 2013, δέχτηκα πρόταση από την Ντινάμο Μινσκ και όλα είχαν συμφωνηθεί. Το μόνο που απέμενε ήταν να ταξιδέψω για να περάσω ιατρικές εξετάσεις. Έφτασα στη Λευκορωσία μέσω Λετονίας μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα. Πήγα κατευθείαν στο ξενοδοχείο αφού με παρέλαβε από το αεροδρόμιο ο Ρώσος ατζέντης που συνεργαζόταν με τον ατζέντη μου, Πάτρικ Μορκ. Την επόμενη μέρα πήγα για τις ιατρικές εξετάσεις και όλα πήγαν καλά. Στην επιστροφή προς το ξενοδοχείο, ήμουν στο αυτοκίνητο με τον πρόεδρο της Ντινάμο και τον Ρώσο ατζέντη.

Το επόμενο πράγμα που έκαναν ήταν να σταματήσουν το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά και να μου φτιάξουν ένα διαφορετικό συμβόλαιο πάνω σε χαρτομάντιλο, λέγοντάς μου ότι αυτό έπρεπε να αποδεχτώ, ενώ με απειλούσαν. Φοβήθηκα πραγματικά για τη ζωή μου από το πόσο επιθετικοί ήταν και οι δύο. Με απείλησαν επίσης ότι θα έβγαζαν ψεύτικες ιατρικές αναφορές πως έχω πρόβλημα στην καρδιά, ώστε να με αναγκάσουν να δεχτώ αυτό το «συμβόλαιο» στο χαρτομάντιλο. Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο, κάλεσα τον ατζέντη μου και του εξήγησα τι είχε συμβεί. Μου έκλεισε αμέσως την επόμενη διαθέσιμη πτήση για να επιστρέψω στη Σουηδία. Εκεί έκανα ξανά ιατρικές εξετάσεις για να είμαι σίγουρος και όλα ήταν απολύτως καλά με την υγεία μου. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις και δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτές. Αληθινή ιστορία…