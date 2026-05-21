Final Four 2026: Η «Σταχτοπούτα», Βαλένθια συνεχίζει να ονειρεύεται και να… απειλεί!

Στην παρθενική της συμμετοχή σε Final Four, η δυσκολοκατάβλητη Βαλένθια έχει κάνει άπαντες να φυλάνε τα νώτα τους και συνεχίζει τη διαδρομή της προς την κορυφή με άγνοια κινδύνου. Ο Γιώργος Κούβαρης αναλύει το προφίλ της «Σταχτοπούτας» του τουρνουά.

Αν υπάρχει ορισμός για την ομάδα-έκπληξη της φετινής Euroleague, αυτός είναι χωρίς αμφιβολία συνώνυμος της Βαλένθια.

Το ενθουσιώδες και καθ’ όλα φρέσκο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ συνεχίζει να τρελαίνει την Ευρώπη με το «εκρηκτικό» στυλ παιχνιδιού του και την αποτελεσματικότητά του στη διάρκεια της χρονιάς, αντιμετωπίζοντας πλέον τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του.

Το Final Four της Αθήνας είναι το παρθενικό για τους Taronjas, οι οποίοι αφού τερμάτισαν 2οι στη regular season και απέκλεισαν τον Παναθηναϊκό στα play-offs επιστρέφοντας από το 0-2, βλέπουν την προσοχή και τον ανταγωνισμό ολοένα και περισσότερο στραμμένο πάνω τους.

Αρχής γενομένης από τον ισπανικό «εμφύλιο» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η παρέα των Μοντέρο, Μπάντιο, Τέιλορ, κλπ καλούνται να αποδείξουν πως δεν έχουν συναντήσει ακόμη το ταβάνι τους και να δώσουν συνέχεια στο παραμύθι τους.

