Ο Τομά Ανρί ήρθε στην Ελλάδα, υποβλήθηκε σε εργομετρικά τεστ, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά και δεν θα προχωρήσει η μεταγραφή στον Παναιτωλικό.

Ο Παναιτωλικός έφερε στην Ελλάδα τον Τομά Ανρί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, όμως εν τέλει αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Γάλλος φορ υποβλήθηκε στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ, όμως αυτά δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, με τους Αγρινιώτες να αποφασίζουν να μην ενεργοποιήσουν τη συμφωνία τους.

Όπως προκύπτει από τον Τίτορμο το κλαμπ δεν επιθυμεί την ανάληψη πιθανού ρίσκου και συνεπώς η μεταγραφή οδηγήθηκε οριστικά σε ναυάγιο. Συνεπώς στο «Emileon» καλούνται να βρουν άλλον ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επίθεσης.

Θυμίζουμε πως τα Καναρίνια θα αποκτήσουν δύο φορ, με τη δεύτερη περίπτωση που είχε ξεχωρίσει, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, να είναι αυτή του Ιντρίτ Τούτσι, η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει και μενει να φανεί η έκβαση της υπόθεσης.