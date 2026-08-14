Πόποβιτς για Νέλσον: «Τα περισσότερα συστήματα που έτρεχα στο Σαν Αντόνιο, τα έκλεψα από σένα»
Ο θρυλικός Ντομ Νέλσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και ο Γκρεγκ Πόποβιτς, που έδωσε το «παρών» στην κηδεία του, ανέφερε πως τα περισσότερα συστήματα της προπονητικής του καριέρας τα αντέγραψε από αυτόν.
Η κηδεία του Νέλσον έγινε στο Ντάλας και ο εμβληματικός κόουτς των Σαν Αντόνιο Σπερς μίλησε για τον εκλιπόντα, του οποίου ήταν βοηθός στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς την περίοδο 1992-94. Χαρακτηριστικά είπε πως ήταν τα δύο πιο ευτυχισμένα χρόνια της καριέρας του στο NBA και συνέχισε λέγοντας πως τα περισσότερα συστήματα τα έκλεψε από εκείνον, ενώ κάποια άλλα τα τροποποίησε επειδή είχε διαφορετικούς παίκτες.
Υπενθυμίζεται πως ο Νέλσον είναι Hall of Famer και αναδείχθηκε πέντε φορές πρωταθλητής του NBA ως παίκτης και τρεις φορές κορυφαίος προπονητής της λίγκας.
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