Οι ημέρες του Final Four στο Telekom Center Athens θα επηρεάσουν και τους κατοίκους των περιοχών γύρω από το γήπεδο, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. ετοιμάζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ελέγχους, αποκλεισμούς δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όλη η Αθήνα κινείται ήδη σε ρυθμούς Final Four, με το Telekom Center Athens να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μπασκετικό event της Ευρώπης το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Μαζί όμως,με τη γιορτή του μπάσκετ, έρχονται και αυστηρά μέτρα ασφαλείας που θα επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων στις περιοχές γύρω από το γήπεδο. Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόστηκε στον τελικό του UEFA Conference League το 2024, με βασικό στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποφυγή επεισοδίων.

Οι κάτοικοι σε Καλογρέζα, Μαρούσι, Ηράκλειο και στις γύρω περιοχές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς αναμένονται αυξημένοι έλεγχοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινοί αποκλεισμοί δρόμων καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του Final Four.

Το Telekom Center θα μετατραπεί σε «φρούριο», με τέσσερις έως πέντε ζώνες ελέγχου περιμετρικά του γηπέδου. Αυτό σημαίνει πως η πρόσβαση σε αρκετά σημεία θα γίνεται μόνο μετά από ελέγχους της Αστυνομίας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι Αρχές συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις κοντά στο γήπεδο τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των φιλάθλων, καθώς αναμένονται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις.

