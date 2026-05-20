To μήνυμα του Γιακουμάκη: «Σας ευχαριστώ για όλα… ΠΑΟΚΑΡΑ»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν, με το μέλλον του στην Τούμπα να παραμένει ανοιχτό.

Μετά τους Τάισον Φρέντα και Αντώνη Τσιφτσή, ήταν η σειρά του Γιώργου Γιακουμάκη να τοποθετηθεί δημόσια μέσω των social media για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ με έντονη απογοήτευση και χωρίς την επίτευξη των βασικών στόχων.

Ο Κρητικός επιθετικός, που αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, έκλεισε τη χρονιά με 15 γκολ σε 36 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου μέσα στη σεζόν.

Παρά την καλή του παρουσία, το μέλλον του στην Τούμπα παραμένει ανοιχτό και αρκετά θολό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Κρουζ Αζούλ, προκειμένου να διατηρήσει τον 31χρονο φορ στο ρόστερ, είτε μέσω νέου δανεισμού είτε με διαφορετική φόρμουλα συμφωνίας.

Ο ίδιος, πάντως, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα από τα social media, γράφοντας:

«Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της! Σας ευχαριστώ για όλα! Και για τα όμορφα και για τα άσχημα!!! ΠΑΟΚΑΡΑ».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου στον ΠΑΟΚ αναμένονται αποφάσεις για αρκετά ανοιχτά συμβόλαια και υποθέσεις παικτών, με αυτή του Γιακουμάκη να βρίσκεται ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.