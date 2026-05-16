Μπαχτσεσεχίρ - Φενέρμπαχτσε 86-96: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό!

Μπαχτσεσεχίρ - Φενέρμπαχτσε 86-96: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ με 96-86 εκτός έδρας και πλέον ετοιμάζεται ενόψει του Final Four της Αθήνας και τον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στο τελευταίο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε πριν το Final Four της EuroLeague (22/24-05), η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ με 96-86 εκτός έδρας, πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης παρότι δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος μπόρεσε να κάνει τη «δουλειά» στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο έφτασε άνετα προς τη νίκη, που την έφερε στην πρώτη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος.

Για τη Φενέρμπαχτσε πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρίς Σίλβα με 17 πόντους, ενώ ο Χολ πέτυχε 16 και ο Μπάλντγουϊν 14π. Στον αντίποδα για την Μπαχτσεσεχίρ ξεχώρισε ο Γουίλιαμς με 18 πόντους.

Δείτε Επίσης

Euroleague: Οι διαιτητές του Final Four
image

Πλέον η Φενέρ, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (22/04, 18:00 LIVE από το Gazzetta), για τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 40-48, 56-65, 86-96

@Photo credits: x_fenerbache
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΟΥΡΚΙΑ Τελευταία Νέα