Στο τελευταίο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε πριν το Final Four της EuroLeague (22/24-05), η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ με 96-86 εκτός έδρας, πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης παρότι δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος μπόρεσε να κάνει τη «δουλειά» στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο έφτασε άνετα προς τη νίκη, που την έφερε στην πρώτη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος.

Για τη Φενέρμπαχτσε πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρίς Σίλβα με 17 πόντους, ενώ ο Χολ πέτυχε 16 και ο Μπάλντγουϊν 14π. Στον αντίποδα για την Μπαχτσεσεχίρ ξεχώρισε ο Γουίλιαμς με 18 πόντους.

Πλέον η Φενέρ, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (22/04, 18:00), για τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 40-48, 56-65, 86-96