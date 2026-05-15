Παναθηναϊκός: Παρουσίασε το νέο premium lounge του T-Center
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 15/5, το νέο Member’s Club Platinum Lounge του Telekom Center Athens, ένα έργο υψηλών προδιαγραφών που δημιουργήθηκε με στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας στην έδρα των «πράσινων».
Το νέο lounge αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του οργανισμού. Η επένδυση ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο χώρος εκτείνεται σε 1.220 τετραγωνικά μέτρα.
Μάλιστα, το νέο premium lounge θα χρησιμοποιηθεί και από τη EuroLeague Basketball κατά τη διάρκεια του Final Four της Αθήνας το τριήμερο 22-24/5, γεγονός που αναδεικνύει το επίπεδο και τις σύγχρονες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του T-Center.
