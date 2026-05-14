Σερέλης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, απογοητεύσαμε κόσμο και πρόεδρο»

Με την απογοήτευση αποτυπωμένη στο πρόσωπο του εμφανίστηκε ο συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν Χρήστος Σερέλης, μετά το τέλος του Game 5 και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια (81-64) στη Roig Arena.

Ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε ευθέως πως οι «πράσινοι» δεν ήταν αυτοί που έπρεπε και το τελικό αποτέλεσμα απογοητεύει τον κόσμο και τον πρόεδρο του.

«Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Η επίθεσή μας ήταν πάρα πολύ κακή, και η άμυνά μας ήταν μέτρια ανεξάρτητα από τον ρυθμό, δώσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Δώσαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, ήμασταν κακοί στην επίθεση σε όλο το παιχνίδι. Διστακτικοί, δεν εκτελέσαμε σωστά» δήλωσε στην κάμερα της NOVA ο Χρήστος Σερέλης.

«Η Βαλένθια ακόμη και όταν δεν έπαιζε καλά ήταν μπροστά και κέρδισε δίκαια. Στο 56-50 χάσαμε τουλάχιστον δύο πολύ ελεύθερα λέι απ και αμυντικά ριμπάουντ. Επειδή είχαμε κάνει τεράστια προσπάθεια να επιστρέψουμε ακόμη και χωρίς να παίζουμε καλά, όταν ανέβηκε η διαφορά μαζί ανέβηκε και η ψυχολογία της Βαλένθια» επισήμανε ο συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν.

Και κατέληξε: «Παίξαμε πολύ άσχημο παιχνίδι, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Χάσαμε το Final Four, που είναι στην έδρα μας. Ο κόσμος ήταν παντού όπου και να πηγαίναμε, μας έδωσε πολύ μεγάλη στήριξη, δυστυχώς τους απογοητεύσαμε όπως και τον πρόεδρο. Τεράστια στεναχώρια και απογοήτευση, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι.

Η Βαλένθια είναι μία ομάδα που αν την παίξεις στον ρυθμό της, δεν μπορείς να τη νικήσεις. Είναι πολύ επικίνδυνη, έχει τον ενθουσιασμό και την ενέργεια. Δεν έχει τίποτα να χάσει πλέον. Στο 5 εναντίον 5 έχει προβλήματα, όταν το διαβάσαμε τη δυσκολέψαμε. Θεωρώ οι έμπειρες ομάδες του Final Four θα τη διαβάσουν».