Το NBA Europe, ένα νέο εγχείρημα υπό την εποπτεία του NBA, μπορεί να φέρει χρήμα και θέαμα, ενώ οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού ρίσκου.

Ο αθλητισμός συνεισφέρει περίπου στο 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο και υποστηρίζει περίπου 5,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ο αντίκτυπός του υπερβαίνει κατά πολύ τους αριθμούς: διαμορφώνει τα βιομηχανικά, οπτικοακουστικά, τουριστικά και συστήματα δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένα από τα κύρια κανάλια κοινωνικής συνοχής και διεθνούς προβολής της ηπείρου.

Το λεγόμενο «ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο» που βασίζεται σε ανοιχτούς αγώνες, σε μια ομοσπονδιακή πυραμίδα, σε συνδέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και στην επανεπένδυση της αξίας εντός της ίδιας της επικράτειας, αποτελεί, υπό αυτή την έννοια, μια σημαντική πολιτιστική και οικονομική υποδομή, που έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2026, αυτό το μοντέλο αντιμετωπίζει μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες του: την πιθανή έλευση του NBA Europe.

NBA Europe: Μια απόφαση πέρα από το μπάσκετ

Προωθούμενη από κοινού από το NBA και τη FIBA, το NBA Europe παρουσιάζεται ως μια ιστορική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες που είναι γνωστές μέχρι στιγμής, τέλη εισόδου για τις ομάδες που κυμαίνονται μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στρατηγικός έλεγχος που μετατοπίζεται εκτός Ευρώπης, κατανομή περίπου 50% των λειτουργικών κερδών προς την NBA και τους ιδιοκτήτες της, και ένα ημι-κλειστό format με δεσμευμένες θέσεις, έχουν προκαλέσει μια συζήτηση που υπερβαίνει τον αθλητισμό και αγγίζει άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομική και βιομηχανική πολιτική. Το ζήτημα δεν είναι αν η Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει το παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά υπό ποιες συνθήκες θα το κάνει και ποιος θα αποκομίσει την αξία που δημιουργείται στην αγορά της.

Το ερώτημα της Πάφου: «Για ποιον είναι αυτό το έργο;»

Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στις 15–16 Απριλίου στην Πάφο της Κύπρου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού, Glenn Micallef, συνοψίζοντας την θεσμική ανησυχία, δήλωσε: «Το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο βασίζεται σε μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ λιγκών, ομοσπονδιών και εθελοντών. Το ερώτημα είναι: για ποιον είναι;» Σύμφωνα με το Instituto Coordenadas, το πραγματικά καθοριστικό ερώτημα είναι αυτό: για ποιον είναι;

Η εξέταση της υπόθεσης NBA Europe βοηθά να αναδειχθούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αθλητισμός όταν ένας μη ευρωπαϊκός παράγοντας αναλαμβάνει ουσιαστικά τη διακυβέρνηση ενός ηπείριου πρωταθλήματος.

Μια δομική ασυμμετρία μεταξύ κινδύνου και αξίας

Η ανάλυση εντοπίζει μια δομική ασυμμετρία μεταξύ του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκοί φορείς και της αξίας που αποκομίζει το NBA. Οι ομάδες θα πληρώσουν το τέλος εισόδου και θα παραχωρήσουν τον στρατηγικό έλεγχο του πρωταθλήματος, εγκαταλείποντας το κοινό μοντέλο διακυβέρνησης που χαρακτηρίζει την EuroLeague.

Οι επενδυτές θα αναλάβουν τις λειτουργικές ζημίες για μια δεκαετία ή και περισσότερο ο ίδιος ο Επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχει παραδεχθεί ότι η βιωσιμότητα του έργου μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες με περιορισμένη ορατότητα στις αποδόσεις και χαμηλή ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων. Το NBA, θα λάβει περίπου το μισό των αρχικών τελών εισόδου, θα συμμετάσχει στο 50% των λειτουργικών κερδών και θα διατηρήσει τον στρατηγικό έλεγχο του έργου, χωρίς αναλογική κεφαλαιακή συνεισφορά. Η προκύπτουσα οικονομική λογική είναι σαφής: η Ευρώπη αναλαμβάνει τον κίνδυνο, ενώ το NBA αποκομίζει την αξία.

Το αθλητικό προϊόν: Ερωτήματα για την πραγματική ποιότητα

Πέραν των οικονομικών, το ίδιο το αθλητικό προϊόν εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα. Το NBA έχει αναγνωρίσει ότι το NBA Europe θα στηριχθεί στους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες μετά τους περίπου 450 παίκτες που ήδη αγωνίζονται στο NBA, υποδεικνύοντας μια πλατφόρμα ανάπτυξης παρά έναν τελικό προορισμό για ελίτ ταλέντο. Ένα αυστηρό όριο μισθών ενισχύει αυτή την αντίληψη. Η EuroLeague — με καθιερωμένες ομάδες, ιστορικές πόλεις και πιστούς οπαδούς — δεν φαίνεται να ξεκινά με σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Ο κίνδυνος το NBA Europe να αυτοπαρουσιαστεί ως κορυφαία λίγκα, ενώ θεωρείται δευτερεύουσας κατηγορίας, δημιουργεί άμεση ένταση με τις δυνατότητες εμπορικής και οπτικοακουστικής εκμετάλλευσης.

Οι προβλέψεις εσόδων που κυκλοφορούν υπερβαίνουν σημαντικά τα συνηθισμένα μεγέθη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ωστόσο δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι διεθνείς ή τοπικοί σταθμοί είναι έτοιμοι να δεσμευτούν σε αυτό το επίπεδο. Η γλωσσική κατακερματισμένη Ευρώπη, οι καταναλωτικές συνήθειες και η πολυμορφία των εθνικών αγορών καθιστούν δύσκολη την αναπαραγωγή του αμερικανικού μοντέλου. Τα ιστορικά προηγούμενα απαιτούν προσοχή: το Basketball Africa League, η G-League και το WNBA χρειάστηκαν μακροχρόνιες επενδύσεις και, στην πιο συγκρίσιμη περίπτωση, η NFL Europe τελικά διακόπηκε.

Θεσμικός κίνδυνος και κοινωνική αποδοχή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρόσφατα υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο, τονίζοντας τον ανοιχτό ανταγωνισμό, τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την επανεπένδυση της αξίας εντός της ηπείρου. Ένας κλειστός ή ημι-κλειστός θεσμός που εξάγει αξία εκτός Ευρώπης συγκρούεται με πολλούς από αυτούς τους αρχές και δημιουργεί αντίσταση από οργανωμένες ομάδες οπαδών και ιστορικές ομάδες. Στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, η νομιμοποίηση εξαρτάται όχι μόνο από το κεφάλαιο ή την εμπορική σήμανση, αλλά και από την πολιτιστική και συναισθηματική αποδοχή. Ιστορικά, η παραμέληση αυτού του παράγοντα ήταν ο κύριος λόγος που τα κλειστά πρωταθλήματα απέτυχαν στην Ευρώπη.

Ο αθλητισμός ως ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική

Το Instituto Coordenadas καταλήγει ότι η περίπτωση του NBA Europe πρέπει να αναλυθεί ως δοκιμασία πίεσης για ολόκληρο το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο. Η διατήρηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του αθλητισμού απαιτεί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια σαφή δόγμα γύρω από τρεις αρχές: κοινή και ανοιχτή διακυβέρνηση, αποτελεσματική επανεπένδυση της αξίας εντός του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και συμβατότητα με τον ανταγωνισμό βασισμένο στην αξία.

Σύμφωνα με τους όρους που είναι γνωστοί έως τώρα, το NBA Europe κινδυνεύει να γίνει ένα μοντέλο με έναν μόνο σαφή νικητή: το NBA. Το καθοριστικό ερώτημα δεν είναι αν το έργο μπορεί να ξεκινήσει, αλλά τι θα συμβεί αν αποτύχει, διότι σε αυτό το σενάριο οι οικονομικοί, αθλητικοί και θεσμικοί φόροι θα βαρύνουν κυρίως το ευρωπαϊκό μπάσκετ και, κατ’ επέκταση, το ίδιο το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο.

