Η Αναντολού Εφές επικράτησε εκτός έδρας με 87-80 της Γαλατάσαραϊ, «καθαρίζοντας» το ματς στην τελευταία περίοδο, για να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Η Αναντολού Εφές βρήκε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague και πέρασε από την έδρα της Γαλατάσαραϊ με 87-80, σε ένα ματς που κρίθηκε ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με το παιχνίδι να είναι αρκετά ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ανέβασε την ένταση στην άμυνα και «χτύπησε» στην επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους 25-17 που της έδωσε τον απόλυτο έλεγχο. Με τον Τζόρνταν Λόιντ να ηγείται εκτελεστικά και να βρίσκει μεγάλα σουτ (21 πόντοι, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ), η Εφές «καθάρισε» το ματς την κρίσιμη στιγμή.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος επέστρεψε σε διψήφια νούμερα με 11 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, βοηθώντας στη δημιουργία, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν και οι Χαζέρ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και Πουαριέ (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ).

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο προσπάθησε να μείνει κοντά μέχρι το τέλος, με τον Έρικ ΜακΚόλουμ να τραβάει το επιθετικό κουπί με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όμως δεν είχε τις λύσεις στο τέλος.

Έτσι, η Εφές ανέβηκε στο 17-10 και και στην τέταρτη θέση συνεχίζοντας τη μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει play offs στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 41-43, 63-62, 80-87