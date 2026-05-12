Τόμπσον: «Δεν μπορείς να σταματήσεις εντελώς παίκτες σαν τον Ναν»

Ο Ντάριους Τόμπσον της Βαλένθια ετοιμάζεται για το Game 5 (13/5, 22:00, LIVE από το Gazzetta) απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό, ο οποίος έχει και ιταλικό διαβατήριο, να αναφέρεται στα του αγώνα και να χαρακτηρίζει το παιχνίδι ως το πιο σημαντικό της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντάριους Τόμπσον:

«Σίγουρα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στο οποίο έχω συμμετάσχει ποτέ. Το να παίζεις έναν αγώνα που σε στέλνει στο Final Four είναι κάτι τεράστιο. Πρέπει να το δούμε σαν ακόμα ένα παιχνίδι. Να βγούμε στο παρκέ και να παίξουμε», είπε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ.

Για την επιστροφή από το 0-2: «Όλη τη χρονιά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Ακόμα κι όταν η σειρά έγινε 0-2, συνεχίσαμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Μπήκαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Πήγαμε στην Αθήνα και κάναμε ακριβώς αυτό. Τώρα, στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, θέλουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα».

Για την ισορροπία που υπάρχει στη σειρά: «Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα παιχνίδια που κερδίσαμε και σε εκείνα που χάσαμε. Ίσως ένα-δύο σουτ να μπουν ή μία-δύο άμυνες να αλλάξουν τα πάντα. Μπορεί να κάνεις ένα ή δύο λάθη και να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι. Προσπαθούμε να μειώσουμε αυτά τα λάθη και ελπίζουμε να βάλουμε τα σουτ μας».

Για τον περιορισμό του Ναν: «Είναι τεράστιο κομμάτι της σειράς. Όταν έχεις απέναντί σου ένα τέτοιο ταλέντο, προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον περιορίσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις εντελώς τέτοιους παίκτες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται το να σκοράρουν».

Για τη διαχείριση της πίεσης: «Το πιο σημαντικό τώρα είναι να ζήσουμε τη στιγμή. Να μην κάνουμε το παιχνίδι μεγαλύτερο απ’ όσο είναι. Να βγούμε στο παρκέ και να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά και σε όλη τη σειρά».

Για τον ρόλο του δίπλα στον Μοντέρο: «Τώρα όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος μας στα playoffs. Έχουμε συνηθίσει ο ένας τον άλλον και προσπαθούμε απλώς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα».