Βαλένθια: Κανονικά στην τελευταία προπόνηση της Βαλένθια ο Κι, το video με προστατευτική μάσκα
Την Τετάρτη 13/5 είναι προγραμματισμένη η μάχη που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο Game 5 με τη Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta) και ο νικητής του ματς, θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four.
Ο Μαρτίνεθ δεν ήξερε αν θα μπορούσε να υπολογίζει στον Μπράξτον Κι μετά τον τραυματισμό του στο Game 4. Πάντως όπως φαίνεται θα είναι κανονικά διαθέσιμος.
Ο παίκτης της ισπανικής ομάδας δοκίμασε για πρώτη φορά στην προπόνηση τη μάσκα από ανθρακονήματα φτιαγμένη ειδικά για αυτόν και πιθανότατα θα αγωνιστεί στο Game 5.
— Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 12, 2026
