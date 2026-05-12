Ο Μπράξτον Κι φορά πλέον ειδική μάσκα και όπως όλα δείχνουν θα παίξει στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/5, live Gazzetta, 22:00).

Την Τετάρτη 13/5 είναι προγραμματισμένη η μάχη που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο Game 5 με τη Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta) και ο νικητής του ματς, θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four.

Ο Μαρτίνεθ δεν ήξερε αν θα μπορούσε να υπολογίζει στον Μπράξτον Κι μετά τον τραυματισμό του στο Game 4. Πάντως όπως φαίνεται θα είναι κανονικά διαθέσιμος.

Ο παίκτης της ισπανικής ομάδας δοκίμασε για πρώτη φορά στην προπόνηση τη μάσκα από ανθρακονήματα φτιαγμένη ειδικά για αυτόν και πιθανότατα θα αγωνιστεί στο Game 5.

Δείτε το video