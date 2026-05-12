Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, δεν είναι τόσο σημαντικός ο παράγοντας έδρα»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχρισε φαβορί για πρόκριση στο Final Four τον Παναθηναϊκό λόγω των breaks στη σειρά μέχρι τώρα.

Έρχεται η ώρα για το βράδυ της Τετάρτης όπου ο Παναθηναϊκός θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε ενόψει του Game 5 και αναφέρθηκε τόσο στον παράγοντα έδρα, όσο και στον Μπράξτον Κι που φορά ειδική μάσκα πλέον. Στάθηκε και στην ποιότητα του τριφυλλιού.

Αναλυτικά

«Προσπαθώ να παραμένω ήρεμος και να μην υπερτονίζω τίποτα σε καμία στιγμή. Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν στην EuroLeague και στο μέλλον θα τη θυμόμαστε όλοι. Αν προκριθούμε στο Final Four, θα είναι μεγάλη συγκίνηση και αν όχι, θα είναι απογοήτευση. Αλλά η συνολική αξιολόγηση της σεζόν στην EuroLeague είναι πολύ θετική, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί».

Για τα playoffs: «Η σειρά είναι πολύ ισορροπημένη. Υπήρξαν πολύ μικρές διαφορές, και έτσι είναι τα πράγματα. Το να σκεφτόμαστε ότι το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό είναι παράλογο.»

Για το τι είδους παιχνίδι περιμένει;: «Θα κριθεί από μικρές λεπτομέρειες, από την προσωπικότητα, την τακτική, την ακρίβεια, την έμπνευση, την τύχη... Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις κακές στιγμές που πιθανότατα θα έρθουν. Έχουν πολλές ευκαιρίες για καλάθι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες».

Για το ποιος είναι φαβορί: «Είναι ένα παιχνίδι 50-50. Το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τόσο σημαντικό όσο έχουμε δει στη σειρά αγώνων, και έχουν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια εδώ, γεγονός που τους καθιστά φαβορί».

Για το 2-2: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ό,τι συμβεί. Πηγαίνουμε εκεί με την ελπίδα να κερδίσουμε, αλλά και γνωρίζοντας ότι μπορεί να χάσουμε. Θα είναι πολύ δύσκολο, και είναι μια σπουδαία ομάδα, διεκδικητές της κατάκτησης του τουρνουά. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, όπως ήμασταν σε όλη τη διάρκεια. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι μόνο και μόνο επειδή κερδίσαμε τους δύο τελευταίους αγώνες, θα κερδίσουμε. Αύριο θα είναι ένας αγώνας υψηλής πίεσης, αλλά και ένας αγώνας γεμάτος ελπίδα. Θα έχουμε όλη την ελπίδα που χρειαζόμαστε, αλλά μόνο και μόνο επειδή θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε. Δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να μην αποθαρρυνθούμε αν χάσουμε την κατοχή και να προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτό που έχουμε προπονηθεί εδώ και καιρό και να έχουμε πίστη».

Για τον Κι: «Η μάσκα έφτασε σήμερα το πρωί και δεν είναι άνετη. Δεν προπονήθηκε στο 100% σήμερα. Έκανε μόνο ασκήσεις χωρίς επαφή. Θα κάνουμε ό,τι θέλει. Αν νιώσει ότι είναι σε φόρμα για να παίξει, θα παίξει. Ο σύλλογος έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να του εξασφαλίσει τη μάσκα το συντομότερο δυνατό. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα, δεν θα ένιωθε έτοιμος να παίξει. Είναι μαχητής, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας όπου πρέπει να είναι στο 100%, όχι στο 90%.»

Για τον Παναθηναϊκό: «Έχουν απίστευτη ποιότητα και παίκτες. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, έχουν πάντα απαντήσεις. Έχουν εξαιρετικούς σουτέρ, είναι μια εξαιρετική ομάδα αμυντικά. Αύριο θα είναι ένα νέο παιχνίδι»

Για τους φίλους της Βαλένθια: «Οι οπαδοί θα είναι στο πλευρό μας, όπως ακριβώς ήταν και στον Παναθηναϊκό. Είναι μια παθιασμένη βάση οπαδών, αλλά πάντα σέβονται πολύ τους αντιπάλους μας. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας, αλλά πάντα θα την αντιμετωπίζουμε με το αθλητικό πνεύμα που μας χαρακτηρίζει».