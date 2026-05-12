Η Μπαρτσελόνα έκανε ανάρτηση για απόσυρση του Γιαν Βέσελι, αλλά το πήρε πίσω.

Αναστάτωση στο θέμα του Γιαν Βέσελι που φέτος αγωνίζεται στη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί ανέβασαν ανάρτηση, κάνοντας λόγο για απόσυρση του Τσέχου σέντερ από το μπάσκετ αλλά μετά από λίγο τη διέγραψαν.

Μένει να δούμε αν θα ανακοινωθεί αργότερα η απόσυρση ή πρόκειται για κάποιο λάθος. Ο Βέσελι έχει συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Φέτος έπαιξε σε 38 ματς στη Euroleague με 8.7 πόντους και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ενώ σούταρε με 58.3% στα δίποντα. Στην καριέρα του έχει 10.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά ματς.