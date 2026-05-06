«Ομάδες από την Ευρώπη ενδιαφέρονται για τον Ταμίρ Μπλατ»

Αρκετές ομάδες από την Ευρώπη ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ, σύμφωνα με το «sport 5».

Ο παίκτης της Μακάμπι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Τελ Αβίβ μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και μετέπειτα θα μπορέσει να εξετάσει τις προτάσεις για το μέλλον του.

Μάλιστα έχουν γίνει ήδη κάποιες συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων της Μακάμπι με τον ατζέντη του Μπλατ, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία επίσημη πρόταση από τον ισραηλινό σύλλογο.

Αξίζει να σημειωθεί κιόλας, πως υπάρχει οικονομικό χάσμα στις πρώτες κουβέντες που έκαναν, παρά ταύτα όμως, τόσο ο παίκτης, όσο και η ομάδα του Όντεντ Κάτας επιθυμούν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα.

Πλέον μένει να ολοκληρωθεί η χρονιά και οι δύο πλευρές να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον του παίκτη, την ώρα που αρκετές ομάδες από την Ευρώπη, «γλυκοκοιτάζουν» την περίπτωσή του.

Ο Ταμίρ Μπλατ διάνυσε μία πολύ ικανοποιητική χρονιά στη EuroLeague με τη φανέλα της Μακάμπι, έχοντας ,μ.ο 7.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ ανά αγώνα.