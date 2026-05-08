Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, κοιτάζει την επόμενη μέρα της, με τα ανοιχτά μέτωπα στον σύλλογο να είναι πολλά ενόψει της νέας σεζόν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της EuroLeague,έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στην επόμενη ημέρα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sport 5, κατά τη διάρκεια της σεζόν υπήρξε κριτική προς τη διοίκηση της ομάδας και ως αποτέλεσμα αναμένεται «λίφτινγκ» στη δομή του συλλόγου, με αλλαγές σε πρόσωπα της διοίκησης.

Παράλληλα, στη Χάποελ φαίνεται πως έβγαλαν σημαντικά συμπεράσματα από το μοντέλο με τα «δύο ρόστερ» που χρησιμοποιήθηκε φέτος.

«Πήραμε το μάθημά μας από τη φετινή σεζόν. Την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχουν δύο ομάδες. Θα υπάρχει ένα βαθύ ρόστερ, όπου κάθε παίκτης θα μπορεί να αγωνίζεται τόσο στη EuroLeague όσο και στο πρωτάθλημα», ανέφεραν άνθρωποι της ομάδας μετά το τέλος της σειράς.

Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χάποελ αποκάλυψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι το μπάτζετ της ομάδας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 30%.

Ποιοι μένουν και ποιοι είναι αμφίβολοι

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως το μέλλον του παραμένει ανοιχτό και θα εξαρτηθεί τόσο από τον τρόπο που θα ολοκληρώσει τη σεζόν όσο και από τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Ο Κρις Τζόουνς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και παρότι η Χάποελ θέλει να τον κρατήσει, δημοσιεύματα στη Σερβία αναφέρουν ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Γιαμ Μαντάρ επίσης βρίσκεται σε αβέβαιο status, παρότι έχει συμβόλαιο έως το 2027, ενώ οι Τάιλερ Ένις, Μπαρ Τιμόρ, Γκάι Πάλτιν, Κόλιν Μάλκολμ, Τομέρ Γκινάτ, Νταν Οτούρου και Ελάιζα Μπράιαντ αναμένεται να παραμείνουν κανονικά στο ρόστερ.

Παράλληλα, οι Νταν Οτούρου, Άντονιο Μπλέικνι και Ελάιζα Μπράιαντ έχουν ήδη συμφωνήσει για νέα συμβόλαια έως το 2029.

Οι μεταγραφικοί στόχοι

Το μεγαλύτερο όνομα που βρίσκεται στη λίστα της Χάποελ είναι ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με το «Sport 5», ο Όφερ Γιανάι έχει ήδη μιλήσει προσωπικά με τον Κροάτη φόργουορντ κατά τη διάρκεια της σειράς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, φέρεται να ενημέρωσε τη Χάποελ ότι σε περίπτωση αποχώρησης από τη Ρεάλ, προτεραιότητα του παίκτη θα είναι η Dubai BC.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ πολύ ψηλά βρίσκεται και η περίπτωση του Κάντιν Κάρινγκτον της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο 30χρονος γκαρντ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για συμβόλαιο δύο ετών με απολαβές 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων ανά σεζόν.

Τέλος, η ομάδα βρίσκεται σε επαφές και με τον Κάιλερ Έντουαρντς, τον οποίο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει ήδη από τον Ιανουάριο, χωρίς επιτυχία.

