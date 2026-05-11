Βαλένθια: Ο Μοντέρο αναδείχθηκε «fan favourite» του Game 4

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε από το κοινό ως ο πιο αγαπητός παίκτης του Game 4 στα playoffs της EuroLeague, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό στην ψηφοφορία των φιλάθλων.

Ο γκαρντ που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή του με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, αλλά και 45 βαθμούς στο PIR, συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων, φτάνοντας στο 49%.

Αρκετά κοντά βρέθηκε ο Μπιρτς της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος εξασφάλισε το 35% των ψήφων, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Ουσμάν Γκαρούμπα της Ρεάλ Μαδρίτης με ποσοστό 30%.

Η ανταπόκριση του κόσμου στη διαδικασία ήταν για ακόμη μία φορά μεγάλη, όμως πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Game 5 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό.

@Photo credits: eurokinissi
     

