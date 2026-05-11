Βαλένθια: Ο Μοντέρο αναδείχθηκε «fan favourite» του Game 4
Ο Ζαν Μοντέρο ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο στις προτιμήσεις του κοινού μετά το Game 4 της EuroLeague, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος στη σχετική ψηφοφορία για τον αγαπημένο παίκτη της βραδιάς.
Ο γκαρντ που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή του με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, αλλά και 45 βαθμούς στο PIR, συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων, φτάνοντας στο 49%.
The @Moto Fan Favourite Players of the Game 🗳️
You all had your say, and these four delivered in Game 4!
Our Stories will once again be busy for Game 5 - stay tuned to cast your vote! pic.twitter.com/DQ3r9qUZNK— EuroLeague (@EuroLeague) May 11, 2026
Αρκετά κοντά βρέθηκε ο Μπιρτς της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος εξασφάλισε το 35% των ψήφων, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Ουσμάν Γκαρούμπα της Ρεάλ Μαδρίτης με ποσοστό 30%.
Η ανταπόκριση του κόσμου στη διαδικασία ήταν για ακόμη μία φορά μεγάλη, όμως πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Game 5 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό.
