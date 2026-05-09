Ο Τζο Αράουκας βρέθηκε στο Messinia Challenge και μίλησε στο Gazzetta τόσο για τη διοργάνωση, όσο και για τη σειρά των αγώνων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια.

Στο πλαίσιο του Messinia Challenge ο Τζο Αρλάουκας μαζί με την Εβίνα Μάλτση αποτέλεσαν τους προπονητές για παιδιά από 9 έως 16 ετών, μαθαίνοντάς τους… μυστικά του μπάσκετ. Ο νυν σχολιαστής της Euroleague, μάλιστα, μίλησε στο Gazzetta κάνοντας το δικό του σχόλιο για τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και το επερχόμενο Game 5.

Το σχόλιο του Τζο Αρλάουκας στο Gazzetta

«Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις. Απλά, ξέρετε, το βλέπω αυτό ως μια σειρά μεταξύ αυτών των δύο ομάδων με δυναμική. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είχε όλο το μομέντουμ όταν επέστρεφε εδώ, 0-2. Κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Η Βαλένθια έχασε τρία παιχνίδια σε όλη τη σεζόν στην έδρα της. Έχασαν δύο σε 48 ώρες.

Είναι δύσκολο τώρα να αλλάξει το μομέντουμ και να πάει στη Βαλένθια να παίξει αυτό το πέμπτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Είναι σωματικά δύσκολο. Είναι πνευματικά δύσκολο, γιατί ποτέ δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψουν στη Βαλένθια για να παίξουν ένα - ακόμη - παιχνίδι.

Οπότε υπάρχει πλεονέκτημα για τη Βαλένθια. Αλλά αν γυρίσεις το νόμισμα, θα μπορούσες να πεις το ίδιο πράγμα για τη Βαλένθια που ήρθε εδώ μετά από δύο ήττες στην έδρα της.

Οπότε είναι μια από αυτές τις τρελές σειρές. Ήμουν μεγάλο μέρος της μοναδικής άλλης μιας τέτοιας σειράς στην ιστορία της EuroLeague, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε με 2 παιχνίδια από την Παρτιζάν. Και στη συνέχεια κέρδισε με 3-2.

Θα δούμε αν αυτό αν θα επαναληφθεί ή όχι».