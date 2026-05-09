Παναθηναϊκός: Το story του Δημήτρη Κοντού για τον Ναν στο Game 4 με τη Βαλένθια

Παναθηναϊκός: Το story του Δημήτρη Κοντού για τον Ναν στο Game 4 με τη Βαλένθια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations του Παναθηναϊκού, μίλησε για τον Κέντρικ Ναν και τα φάουλ που δεν έχει κερδίσει στη σειρά με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε καμία από τις δύο φορές στην έδρα του απέναντι στη Βαλένθια να καθαρίσει τη σειρά και τώρα θα χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση στο Game 5 στη Roig Arena με μειωνέκτημα έδρας για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations του Παναθηναϊκού, τοποθετήθηκε μέσω Instagram story την ημέρα μετά το Game 4 (09/05) για τη διαιτησία στο ματς. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την αναμέτρηση όπου ο Μπράνκου Μπάντιο μαρκάρει τον Κέντρικ Ναν γράφοντας:

«Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά».

''

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     