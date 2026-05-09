Ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations του Παναθηναϊκού, μίλησε για τον Κέντρικ Ναν και τα φάουλ που δεν έχει κερδίσει στη σειρά με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε καμία από τις δύο φορές στην έδρα του απέναντι στη Βαλένθια να καθαρίσει τη σειρά και τώρα θα χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση στο Game 5 στη Roig Arena με μειωνέκτημα έδρας για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations του Παναθηναϊκού, τοποθετήθηκε μέσω Instagram story την ημέρα μετά το Game 4 (09/05) για τη διαιτησία στο ματς. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την αναμέτρηση όπου ο Μπράνκου Μπάντιο μαρκάρει τον Κέντρικ Ναν γράφοντας:

«Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά».