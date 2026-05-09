Αναβλήθηκε ο αγώνας πρωταθλήματος της Βαλένθια με τη Σαραγόσα, πριν τη «μάχη» στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR στα playoffs της Euroleague.

Αποδεκτό έγινε το αίτημα της Βαλένθια από την ισπανική λίγκα για την αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος με τη Σαραγόσα, πριν την μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 5 των playoffs της Euroleague, που οδηγεί στο Final Four της διοργάνωσης στο Telekom Center Athens, την ώρα που επιστρέφοντας οι Ισπανοί αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμετωπίζει την προσεχή Τετάρτη (13/5, 22:00) στη Roig Arena την ελληνική ομάδα και προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον πολύ σημαντικό αγώνα και την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση με τη Σαραγόσα για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa. Πλέον, θα οριστεί νέα ημερομηνία, που θα διεξαχθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος.

ℹ️ El partido @CasademontZGZ 🆚 @valenciabasket, programado para este próximo miércoles 13 de mayo, a las 21.30, y correspondiente a la J31 de #LigaEndesa, no se jugará tal día por la coincidencia con el 5o partido del Playoff de Euroleague.



En breve se anunciará la nueva fecha. pic.twitter.com/vwEAtvoHph — ACB Corporativo (@ACBCorporativo) May 9, 2026

Επίσης, η Βαλένθια την προσεχή Κυριακή (10/5, 20:00) αντιμετωπίζει τη Μπασκόνια και ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα αφήσει εκτός τους παίκτες που σήκωσαν όλο το βάρος στη σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι που οδηγεί στο Final Four.

Προφανώς και το ισπανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό για τη Βαλένθια, αλλά πλέον είναι έτοιμη να γράψει ιστορία με την πρώτη συμμετοχή σε Final Four εφόσον επικρατήσει του Παναθηναϊκού AKTOR και αυτό δεν είναι διατεθειμένοι να το αποδυναμώσουν ως ενδεχόμενο οι παίκτες της Βαλένθια παίζοντας έναν ακόμη αγώνα πρωταθλήματος.