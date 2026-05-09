Βαλένθια: «Πανζουρλισμός » κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο μετά το break κόντρα στον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια κατάφερε αυτό που για πολλούς ήταν ακατόρθωτο. Δεν φοβήθηκε από τα δύο «διπλά» του Παναθηναϊκού στη Roig Arena και κατάφερε να ισορροπήσει τη σειρά κάνοντας το 2/2 στην Αθήνα.
Πλέον η σειρά επιστρέφει στην Ισπανία με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να έχει το πλεονέκτημα έδρας στο Game 5. Η Βαλένθια επέστρεψε στα πάτρια εδάφη σήμερα το πρωί και αυτό που αντίκρισαν παίκτες και σταφ δεν το πίστευαν.
Πανζουρλισμός επικράτησε στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη της ομάδας με πλήθος κόσμου να υποδέχεται τον κόουτς Μαρτίνεθ και τους παίκτες του ως θριαμβευτές αποθεώνοντάς τους.
Δείτε το βίντεο
No hay palabras para explicarlo— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 9, 2026
📍 Aeropuerto de Manises
Llegada del equipo desde Atenas
Os queremos mucho, Familia 🧡 pic.twitter.com/tG8nP9e6DY
