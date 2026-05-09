Θερμή υποδοχή περίμενε την Βαλένθια κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Ισπανίας με πλήθος κόσμου να αποθεώνει την ομάδα.

Η Βαλένθια κατάφερε αυτό που για πολλούς ήταν ακατόρθωτο. Δεν φοβήθηκε από τα δύο «διπλά» του Παναθηναϊκού στη Roig Arena και κατάφερε να ισορροπήσει τη σειρά κάνοντας το 2/2 στην Αθήνα.

Πλέον η σειρά επιστρέφει στην Ισπανία με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να έχει το πλεονέκτημα έδρας στο Game 5. Η Βαλένθια επέστρεψε στα πάτρια εδάφη σήμερα το πρωί και αυτό που αντίκρισαν παίκτες και σταφ δεν το πίστευαν.

Πανζουρλισμός επικράτησε στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη της ομάδας με πλήθος κόσμου να υποδέχεται τον κόουτς Μαρτίνεθ και τους παίκτες του ως θριαμβευτές αποθεώνοντάς τους.

