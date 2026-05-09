Παπαπέτρου στο «Gazz Floor by Novibet»: «Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ενώ θα έπρεπε να είναι εκείνος που θα δράσει»

Δείτε το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο Game 4.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο «Gazz Floor by Novibet» το βράδυ της Παρασκευής (08/05) μετά το φινάλε του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, στάθηκε στις αργές επιστροφές των «πράσινων» αλλά και στο γεγονός ότι δεν επέβαλε τους δικούς του κανόνες στο ματς.

Αναλυτικά

«Σκυλομαχία κανονική, πολύ ξύλο, μεγάλη μάχη σώμα με σώμα. Συγκλονιστική σειρά από τον Μοντέρο μετά και από το προσωπικό του επίτευγμα να βγει στην καλύτερη πεντάδα. Είναι 22 χρονών και κουβαλάει μεγάλο βάρος μετά το βραβείο και παίζει εξαιρετικό μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη Βαλένθια ένω έπαιζε στην έδρα του και θα έπρεπε να είναι εκείνος ο ίδιος που θα δράσει. Ίδιο παιχνίδι με το προηγούμενο. Ο Παναθηναϊκός δέχεται πρώτος τη... γροθιά και η Βαλένθια μπαίνει με πατημένο το γκάζι στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός δεν βάζει τους κανόνες του από την αρχή του παιχνιδιού σε ένα παιχνίδι εντός έδρας με κόσμο και σε δύσκολη ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο, τους επιτρέπει να πιστέψουν ότι μπορούθν να κάνουν δεύτερο διπλό κι από εκεί ξεκινάει στραβά το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι μάχες σώμα με σώμα, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός έβαζε καλάθι πριν καν η κάμερα προλάβει να γυρίσει δεχόταν καλάθι από τον αντίπαλο. Είχε πέντε παίκτες πίσω από την μπάλα. Αρκετά λάθη του Παναθηναϊκού που είναι κομμάτι συγκέντρωσης όχι ποιότητα. Η Βαλένθια έβαλε τους κανόνες της, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο τρίτο δεκάλεπτο κυρίως με προσωπικές ενέργειες του Όσμαν και του Ναν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Παπαπέτρου για την εξέλιξη του παιχνιδιού.