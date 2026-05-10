Ο Μπράξτον Κι αποχώρησε στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου του αγώνα με την Μπασκόνια λόγω τραυματισμού στο πρόσωπο.

Πρόβλημα προέκυψε στην Βαλένθια λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το Game 5 της Euroleague στην «Roig Arena».

Συγκεκριμένα ο Μπράξτον Κι δέχθηκε ένα ακούσιο χτύπημα στην προσπάθεια του Τζέσι Έντουαρντς της Μπασκόνια να καρφώσει την μπάλα στις αρχές του β' ημιχρόνου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι.